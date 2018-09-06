06.09.2018 10:02

В Покотиловке на 10 дней отключат газ

Из-за низких расчетов с тепловыми сетями местных потребителей переводят на индивидуальное отопление.

В Покотиловке (Харьковский р-н, Харьковская обл.) проводят регламентные работы на газопроводах, в связи с чем подача газа будет прекращена с 10 по 17 сентября.



Об этом сообщил покотиловский сельский голова Анатолий Павленко, пишет kharkivToday.



По словам Павленко, отключение газа связано с тем, что местных потребителей переводят на индивидуальное отопление.



«Уложены новые трубы большего диаметра для увеличения подачи газа. Чтобы потребителей переподключить на новую систему, отключают весь поселок. Подключать будут по мере выполнения работ. По технической безопасности необходимо, чтобы все жители во время подключения находились дома: возможна ситуация, когда кто-то не выключил конфорку, например. Сотрудники «Харьковгаза» будут предупреждать жителей и обходить по графику», – рассказал Павленко.



По информации Status Quo, 3 апреля 2017 г. Коммунальное предприятие тепловых сетей Харьковского района обратилось с письмом к «Харьковгазу» с просьбой отключить от сетей газоснабжения котельные тепловых сетей в пос. Безлюдовка, Васищево, Буды, с. Совхозное и Покотиловке в связи с их выведением из эксплуатации. Сельсоветы приняли решение предоставлять разрешения гражданам, которые обратятся с заявлением на установку индивидуального отопления.



По данным Покотиловского поссовета, коммунальное предприятие тепловых сетей Харьковского района в 2017 г. сообщило о том, что за тепло платят только 8% потребителей, поэтому у КП нет денег оплачивать газ. Начался перевод абонентов на индивидуальное отопление.



В поселке – 3 тысячи частных домов и 47 многоэтажных. Для пуска газа потребители должны будут предоставить проект на газификацию, квитанцию об оплате за потребленное топливо и акт проверки дымовых и вентиляционных каналов. Это особенно встревожило покотиловцев: они обеспокоены тем, что должникам откажутся подключать газ.



«Должников, видимо, нет – если б были, их бы уже отрезали. Наверное, хотят сразу провести инвентаризацию», – предположил Анатолий Павленко. По его словам, руководство поссовета ожидает представителей Харьковгаза, чтобы те прояснили ситуацию.