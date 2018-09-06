Главная Новости ЖКХ Харьковчанам скоро начнут выплачивать сэкономленные субсидии – не подавшим заявление следует поторопиться.
06.09.2018  11:40   

Харьковчанам скоро начнут выплачивать сэкономленные субсидии – не подавшим заявление следует поторопиться.

По итогам прошлого отопительного сезона, в Харькове более 9 тыс. домохозяйств получили право на монетизацию части субсидий. Заявление на сэкономленные средства нужно было подать до 1 сентября, но тем, кто по уважительным причинам не смог этого сделать, могут предоставить отсрочку.


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выплата субсидии

Для получения выплат в этом году харьковчанам необходимо было до 1 сентября подать заявление в управление труда и социальной защиты, в котором указать номер банковского счета или почтового отделения, куда будут перечислены деньги.

Первыми начали выплаты управления социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой области. В Харькове и области выплаты планируются позже. Наверное, поэтому региональной статистики пока нет, но  в целом по Украине заявлениями на монетизацию части сэкономленных газовых субсидий уже обратились 11 27 000 домохозяйств и почти 21 000 семей, которые используют для отопления электричество.

Средняя сумма так называемой премии за сэкономленный зимой газ составляет около 700 гривен, все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа.

Харьковчане и жители области, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения до 1 сентября, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года. На правительственном портале напомнили, что, в монетизацию входит сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа. В прошлом году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили до десятка тысяч семей Харьковщины.

Источник:   teplo.gov.ua
 Тэги:  субсидия, выплата, экономия, харьков, газ
 
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