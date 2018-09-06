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06.09.2018  14:30   

Вам временно отключат воду: харьковчане будут получать полезные SMS

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» делает более удобным и оперативным сообщение о перебоях с водой в домах горожан.


// city.kharkov.ua

В случае экстренного отключения на мобильный телефон абонента поступит SMS-сообщение с информацией о причине отсутствия воды, а также сроках ее подачи.

«Чтобы упростить уведомления наших абонентов о плановых либо экстренных отключениях, мы всех наших абонентов просим или предлагаем сообщить информационным службам нашего предприятия номера мобильных телефонов, которые мы будем привязывать к лицевому счету абонента. На них мы и будем отправлять SMS о плановых либо о внеплановых аварийных отключениях подачи воды», – рассказал директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

Это не значит, что письменные сообщения о плановых работах, которые размещают на подъездах, исчезнут. Они будут. Но SMS-сообщения будут более эффективными, отмечают на предприятии.

Зарегистрировать свой номер мобильного телефона и адрес харьковчане могут, позвонив в информационную службу коммунального предприятия «Харьковводоканал» по телефонам: 707–57–57, 757–82–80 (работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00 без перерыва).

В Департаменте сбыта отмечают, что вся личная информация абонентов защищена.

«Мобильный номер телефона будет привязываться к лицевому счету, на него будут распространяться требования закона Украины о защите личной информации наших граждан. То есть вся информация о держателе лицевого счета, адресе и номере мобильного телефона будет находиться у нас и она будет защищена от доступа извне», – заверил Тарас Грущак.

Пока же из почти шестисот тысяч абонентов, более чем 200 тысяч уже сообщили свои номера мобильных телефонов, контакты занесены в базу данных. И в случае отключения воды, потребителям поступят соответствующие SMS.

В «Харьковводоканал» отмечают, что получать сообщения будут не все абоненты, а только те, у которых по тем или иным причинам не будет воды.

Тэги:  вода, отключение, sms, харьков
 
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