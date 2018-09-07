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07.09.2018  08:01   

Где в Харькове не будет воды 7 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 сентября; ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 7 сентября.

Киевский район:
пер. 2-й Лесопарковский, 10 до 17:00 7 сентября; ул. Астрономическая, 17, 21, 23, ул. Звездная, 40, 42, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, 5, 7, 9, ул. Академика Павлова, 313 (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк) до 20:00 7 сентября; ул. Светлая, 49-б (п. №6, стояк) до 17:00 7 сентября; ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2) до 20:00 7 сентября.

Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.

Слободской район:
пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г , ул. Деревянко, 54, 56, пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), пер. Грабовского, 4 до 20:00 7 сентября; ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 8 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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