07.09.2018 08:01

Где в Харькове не будет воды 7 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 сентября; ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 7 сентября.



Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 10 до 17:00 7 сентября; ул. Астрономическая, 17, 21, 23, ул. Звездная, 40, 42, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, 5, 7, 9, ул. Академика Павлова, 313 (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк) до 20:00 7 сентября; ул. Светлая, 49-б (п. №6, стояк) до 17:00 7 сентября; ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2) до 20:00 7 сентября.



Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 7 сентября.



Слободской район:

пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г , ул. Деревянко, 54, 56, пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), пер. Грабовского, 4 до 20:00 7 сентября; ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 8 сентября.