Где в Харькове не будет воды 8 сентября. Список адресов

Киевский район: пер. 2-й Лесопарковский, 10 (пер. 1й Лесопарковый,10) до 17:00 08.09.18 г. Московский район: ул. Познанская (Моск), 7 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 25-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г. Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк), ул. Пушкаревская (ч/с) до 20:00 08.09.18 г. Основянский район: въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.18 г. Слободской район: пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.09.18 г. Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №2) до 20:00 08.09.18 г. Шевченковский район: пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (1-5 п.) (подъезд) до 20:00 08.09.18 г.