Где в Харькове не будет воды 8 сентября. Список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 6:00)
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Киевский район:
пер. 2-й Лесопарковский, 10 (пер. 1й Лесопарковый,10) до 17:00 08.09.18 г.
Московский район:
ул. Познанская (Моск), 7 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 25-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк), ул. Пушкаревская (ч/с) до 20:00 08.09.18 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.09.18 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №2) до 20:00 08.09.18 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (1-5 п.) (подъезд) до 20:00 08.09.18 г.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
влажн.:
давл.:
ветер: