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08.09.2018  09:20   

Где в Харькове не будет воды 8 сентября. Список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 6:00)


//vodokanal.kharkov.u
ремонт

Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 10 (пер. 1й Лесопарковый,10) до 17:00 08.09.18 г.

Московский район:

ул. Познанская (Моск), 7 (стояк), ул. Валентиновская  (Блюхера), 25-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк), ул. Пушкаревская (ч/с) до 20:00 08.09.18 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.09.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №2) до 20:00 08.09.18 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (1-5 п.) (подъезд) до 20:00 08.09.18 г.

 

Источник:   http://vodokanal.kharkov.ua
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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