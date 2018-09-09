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09.09.2018  08:30   

Где в Харькове не будет воды 9 сентября. Список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 8:00)


//vodokanal.kharkov.ua
ремонтные работы

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 98 (п. №3, стояк), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (стояк), ул. Мироносицкая, 95 (п. №3 спаренный стояк), ул. Астрономическая, 21(п. №3, стояк) до  20:00 10.09.18 г.

Московский район:

ул. Познанская (Моск), 7(стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 25-б (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 145 (п. №6, подъезд), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 79 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк),  58(п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, подъезд) до 17:00 09.09.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк) до 20:00 09.09.18 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.09.18 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 20 (п. №1) до 17:00 09.09.18 г., пр. Гагарина, 41/2(п. №7, стояк), 171-а (п. №2, стояк), ул. Александра Матросова, 8а (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №5, подъезд) до 17:00 09.09.18 г.; пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Источник:   http://vodokanal.kharkov.ua
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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