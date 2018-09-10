10.09.2018 07:25

Где в Харькове не будет воды 10 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



http://vodokanal.kharkov.ua

ремонтные работы

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 8 (п. №3, стояк) до 17:00 10.09.18 г., ул. Мохначанская, 77, 79 до 20:00 10.09.18 г.

Киевский район:

ул. Алчевских (Артема), 20/22 (стояк), ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 21 (п. №3, стояк), ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №1) до 20:00 10.09.18 г.

Московский район:

ул. Гварднйцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 7 (стояк), Салтовское шоссе, 145 (п. №6), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 79 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Пушкаревская (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15, 17, ул. Ньютона, 6, 8, 10, 10-а, пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №7, стояк), ул. Полевая, 6 (стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 54 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 10.09.18 г.; пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.