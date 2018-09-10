Где в Харькове не будет воды 10 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 8 (п. №3, стояк) до 17:00 10.09.18 г., ул. Мохначанская, 77, 79 до 20:00 10.09.18 г.
Киевский район:
ул. Алчевских (Артема), 20/22 (стояк), ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 21 (п. №3, стояк), ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №1) до 20:00 10.09.18 г.
Московский район:
ул. Гварднйцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 7 (стояк), Салтовское шоссе, 145 (п. №6), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 79 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Пушкаревская (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 15, 17, ул. Ньютона, 6, 8, 10, 10-а, пр. Гагарина, 171-а (п. №2, стояк), ул. Александра Матросова, 8-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №7, стояк), ул. Полевая, 6 (стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 54 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 10.09.18 г.; пер. 23 Августа, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 10.09.18 г.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
влажн.:
давл.:
ветер: