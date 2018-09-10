10.09.2018 17:31

Коммунальщики Харькова продолжают ремонты кровель

Работа кипит на многих объектах.



//dozor.kharkov.ua

Пятиэтажка второго дома по улице Юдина. Новобаварский район. На крыше этого дома коммунальщики ремонтируют покрытие. На вид оно здесь было вполне нормальным, но это на вид, констатируют кровельщики.

Многочисленные слои рубероида уже не спасали от осадков, даже небольшой дождь здесь был катастрофой. Жители дома обратились к городскому голове Геннадию Кернесу и администрации района. В результате - первым делом специалисты провели полное обследование объекта.

Ольга Алексеенкова начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района

"Подрядной организацией было проведено обследование кровлей, после чего пришли к выводу, что кровля очень старая. Не ремонтировалась капитально ещё со времён постройки дома. Поэтому было принято решение полностью убрать старый рубероид, отремонтировать полностью стяжку. На сегодняшний момент стяжку новую выполнили, 750 квадратный метров, и закатывают рубероидом в два слоя."

Завершить этот объект коммунальщики планируют за неделю. Это при условии благоприятных погодных условий. А вот на крыше многоэтажки по Григорьевскому шоссе, 57 А, жестянщики завершают свой фронт работ. Обивают парапеты новым металлом. От старого почти ничего не осталось.

Коммунальщики в сжатые сроки провели полный демонтаж старого покрытия, сделали все, что включает в себя капитальный ремонт.

Ольга Алексеенкова начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района

На сегодняшний день в Новобаварском районе выполнено в рамках текущего ремонта 28 кровель, капитального - 6 кровель. Это шиферные кровли. Мягких кровель на сегодняшний день выполнено в текущем содержании - 40, в капитальный уже выполнена 1 кровля. Сейчас в работе 3 кровли.