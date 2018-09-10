10.09.2018 16:55

В Харькове будут установлены тысячи бесплатных счетчиков

В 2018 году более 6 тысячам харьковчан будут бесплатно установлены приборы учета холодной и горячей воды.



city.kharkov.ua

Комплекс мероприятий по бесплатному обеспечению харьковчан льготных категорий квартирными счетчиками холодной и горячей воды проводится по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Эта инициатива связана с изменениями в законодательстве Украины и требованием закона в обязательном порядке произвести оснащение квартир счетчиками воды (абоненты должны сделать это за собственные средства).



С целью оказать поддержку всем социально незащищенным харьковчанам Харьковский городской совет значительно расширил список категорий горожан, на которые распространяется местная льгота, - установка счетчиков воды за счет средств городского бюджета.



Бесплатная установка счетчиков воды производится:

- участникам боевых действий;

- участникам войны;

- лицам с инвалидностью вследствие войны;

- членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

- жертвам нацистских преследований;

- реабилитированным гражданам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий;

- «детям войны»;

- лицам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС;

- ветеранам труда;

- многодетным семьям;

- приемным семьям;

- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, прикованных к постели (до 18 лет);

- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);

- семьям, воспитывающим детей, больных ДЦП (до 18 лет);

- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;

- неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и получающим надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;

- семьям матерей-героинь;

- одиноким матерям (двух и более детей до 18 лет);

- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.



По результатам открытых конкурсных торгов, проведенных КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», комплекс работ по установке квартирных приборов учета воды осуществляется специализированной организацией ООО «КП «Вода».



Заявки на установку счетчиков воды принимаются (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковские тепловые сети» и в районных администрациях.