В Харькове будут установлены тысячи бесплатных счетчиков

В 2018 году более 6 тысячам харьковчан будут бесплатно установлены приборы учета холодной и горячей воды.
Комплекс мероприятий по бесплатному обеспечению харьковчан льготных категорий квартирными счетчиками холодной и горячей воды проводится по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Эта инициатива связана с изменениями в законодательстве Украины и требованием закона в обязательном порядке произвести оснащение квартир счетчиками воды (абоненты должны сделать это за собственные средства).
С целью оказать поддержку всем социально незащищенным харьковчанам Харьковский городской совет значительно расширил список категорий горожан, на которые распространяется местная льгота, - установка счетчиков воды за счет средств городского бюджета.
Бесплатная установка счетчиков воды производится:
- участникам боевых действий;
- участникам войны;
- лицам с инвалидностью вследствие войны;
- членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
- жертвам нацистских преследований;
- реабилитированным гражданам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий;
- «детям войны»;
- лицам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС;
- ветеранам труда;
- многодетным семьям;
- приемным семьям;
- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, прикованных к постели (до 18 лет);
- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);
- семьям, воспитывающим детей, больных ДЦП (до 18 лет);
- семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II групп;
- неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и получающим надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;
- лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;
- семьям матерей-героинь;
- одиноким матерям (двух и более детей до 18 лет);
- лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.
По результатам открытых конкурсных торгов, проведенных КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», комплекс работ по установке квартирных приборов учета воды осуществляется специализированной организацией ООО «КП «Вода».
Заявки на установку счетчиков воды принимаются (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковские тепловые сети» и в районных администрациях.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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