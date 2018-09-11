Где в Харькове не будет воды 11 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
б-р Грицевца, 8 (п. №3, стояк), ул. Электровозная, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 11.09.18 г.
Киевский район:
пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2 (п. №2) до 10:00 11.09.18 г., ул. Леся Сердюка, 50, 54, 56, ул. Астрономическая, 21(п. №3, стояк) до 20:00 11.09.18 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Пушкаревская (ч/с), ул. Кропивницкого (ч/с), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.09.18 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 11.09.18 г.; пр. Победы, 54 (п. №4), ул. Старицкого, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 11.09.18 г.
Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте
Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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давл.:
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