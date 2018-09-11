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11.09.2018  07:15   

Где в Харькове не будет воды 11 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 8 (п. №3, стояк), ул. Электровозная, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 11.09.18 г.

Киевский район:

пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2 (п. №2) до 10:00 11.09.18 г., ул. Леся Сердюка, 50, 54, 56, ул. Астрономическая, 21(п. №3, стояк) до 20:00 11.09.18 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Пушкаревская (ч/с), ул. Кропивницкого (ч/с), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.09.18 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 11.09.18 г.; пр. Победы, 54 (п. №4), ул. Старицкого, 15 (п. №3, стояк) до 20:00 11.09.18 г.

Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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