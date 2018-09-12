12.09.2018 08:32

Где в Харькове не будет воды 12 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00).



ремонтные работы

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 27 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, стояк) до 18:00 12.09.18 г.; въезд Пушкинский, 8 (п. №4) до 20:00 12.09.18 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.09.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 45-а (п. №2) до 20:00 12.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 12.09.18 г.; ул. Минская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 24 до 18:00 12.09.18 г., ул. Коломенская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 12.09.18 г.