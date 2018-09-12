Где в Харькове не будет воды 12 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00).
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 27 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, стояк) до 18:00 12.09.18 г.; въезд Пушкинский, 8 (п. №4) до 20:00 12.09.18 г.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 45-а (п. №2) до 20:00 12.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 12.09.18 г.; ул. Минская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 24 до 18:00 12.09.18 г., ул. Коломенская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 12.09.18 г.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
влажн.:
давл.:
ветер: