12.09.2018 14:48

100 миллионов гривен для ТЭЦ-5 перечислили из городского бюджета для бесперебойного отопительного сезона - Игорь Терехов

Отопительный сезон в Харькове должен начаться вовремя, по крайней мере, уровень подготовки города и всех коммунальных служб свидетельствует об этом.



//dozor.kharkov.ua

Уже сейчас почти все дома коммунальной собственности готовы к запуску тепла. об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов во время еженедельного совещания по подготовке к зиме. Для того, чтобы теплоноситель подогревался, уже сейчас перечислены средства для одной из основных ТЭЦ, которая обеспечивает город горячей водой и теплом.

Игорь Терехов первый заместитель Харьковского городского головы

«Сегодня мы обеспечены газом, мы получили номинацию на газ. Кроме того, мы работаем сегодня с одной из наших основных поставляющих компаний - это ТЭЦ - 5, перечислено 100 миллионов, для того, чтоб они тоже получили номинация на октябрь, ноябрь месяц и чтоб планово вошли в режим отопительного сезона. ТЭЦ - 5 pанимает удельный вес - примерно 30% для города Харькова по обеспечению теплом и горячей водой. И, в связи с этим, было принято решение, чтоб ТЭЦ - 5 стабильно работала, ей перечислены финансовые ресурсы.»

Также одно из основных направлений в подготовке города к зиме - это перекладка магистралей "Харьковских тепловых сетей". Работы ведутся в настоящее время на 94 магистрали, на которой, по решению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, должны полностью заменить уже непригодны трубы на новые. В частности, работы ведутся на участке в Немышлянская районе, и уже вскоре начнутся по улице Шатиловской. Там возник вопрос с гаражами, расположенными прямо над тепломагистралью. Первый вице-мэр Игорь Терехов конце прошлой недели выехал на место и встретился с их владельцами. В результате были достигнуты договоренности, о том, что городская власть поможет с демонтажем и возведением этих гаражей в другом месте. И работы там уже ведутся.

Игорь Терехов первый заместитель Харьковского городского головы

« Мы разворачиваем работы в полном объеме, потому что мы понимаем, что у нас очень сжатые сроки. Мировой банк полностью финансирует покупку трубы, труба делается, труба к нам приходит, практически в ежедневном режиме машинами и сразу с колес, будем говорить, мы начинаем монтировать эти трубы.»

Также в городе в рамках подготовки к зиме, ведутся работы по монтажу тепловых счетчиков, а также индивидуальных тепловых пунктов.