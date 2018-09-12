12.09.2018 19:23

Харьковские дорожники ремонтируют улицу Железнодорожную (ФОТО)

Участок от Даниловского путепровода до улицы Лесной сегодня не проезжий для автовладельцев.



//dozor.kharkov.ua

Улица Железнодорожная, Холодногорский район. На участке работают дорожники. За последние годы покрытие износилось почти полностью, сетуют местные старожилы.

Юрий, житель дома по улице Железнодорожной:

«Сложности были - это постоянный ремонт автомобиля, потому что разбивается ходовая. Постоянно после ливней смывало всё, что возможно. А само покрытие было ?! Так временами. Частями. Там было, там не было. В основном не было покрытия, канавы были большие. Кое-где и по колено были канавы. Сейчас, конечно, шикарно получается. Геннадий Адольфович, огромное спасибо, что такой красивый город нам сделал. Он очень хороший хозяйственник. Не было раньше где отдохнуть, с детьми. Не было куда пойти, дороги не было. А сейчас всё отлично у нас».

И здесь за помощью в ремонте люди обратились лично к мэру Геннадию Кернесу на одном из его последних приемов. Говорят, реакция была положительная и практически мгновенная - обновление дороги началось через несколько дней.

Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:

«При обследовании было принято решение о проведении текущего ремонта участка площадью 1800 квадратных метров. Понадобится сюда 300 тонн асфальтобетона. Сегодня укладываем нижний выравнивающий слой, и сегодня же уложим верхний слой дорожного покрытия».

То есть, уже с завтрашнего дня, добавляет Андрей Ришко.

Обо всех проблемах с покрытием, которые беспокоили людей годами, можно будет забыть надолго. Дорожники от себя гарантируют качество выполненных работ.

Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:

«Предстоит улица Чередниченковская - капитальный ремонт, там 6000 квадратных метров дороги. Планируем приступить в ближайшее время. Так же производим отсыпки улиц частного сектора отходами холодного фрезерования в Новобаварском и Холодногорском районах города. Если конкретно по улицам, то в Холодногорском районе уже произведёна отсыпка улиц Афанасьевской, улиц Дмитрия Вишневецкого, прилегающих улиц. В Новобаварском районе это улицы Михайловская, Красная аллея и соседние к этим улицы».