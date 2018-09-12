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12.09.2018  19:23   

Харьковские дорожники ремонтируют улицу Железнодорожную (ФОТО)

Участок от Даниловского путепровода до улицы Лесной сегодня не проезжий для автовладельцев.


//dozor.kharkov.ua

 Улица Железнодорожная, Холодногорский район.   На участке работают дорожники.  За последние годы покрытие износилось почти полностью, сетуют местные старожилы.

 Юрий, житель дома по улице  Железнодорожной:

 «Сложности были - это постоянный ремонт автомобиля, потому что разбивается ходовая.  Постоянно после ливней смывало всё, что возможно.  А само покрытие было ?!  Так временами.  Частями.  Там было, там не было.  В основном не было покрытия, канавы были большие.  Кое-где и по колено были канавы.  Сейчас, конечно, шикарно получается.  Геннадий  Адольфович, огромное спасибо, что такой красивый город нам сделал.  Он очень хороший хозяйственник.  Не было раньше где отдохнуть, с детьми. Не было куда пойти, дороги не было.  А сейчас всё отлично у нас».

 И здесь за помощью в ремонте люди обратились лично к мэру Геннадию Кернесу на одном из его последних приемов.  Говорят, реакция была положительная и практически мгновенная - обновление дороги началось через  несколько дней.

 Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:

«При обследовании было принято решение о проведении текущего ремонта участка площадью 1800 квадратных метров. Понадобится сюда 300 тонн асфальтобетона.  Сегодня укладываем нижний выравнивающий слой, и сегодня же уложим верхний слой дорожного покрытия».

То есть, уже с завтрашнего дня,  добавляет Андрей Ришко.

Обо всех проблемах с покрытием, которые беспокоили людей годами, можно будет забыть надолго.  Дорожники от себя гарантируют качество выполненных работ.

 Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:

«Предстоит улица Чередниченковская - капитальный ремонт, там 6000 квадратных метров дороги.  Планируем приступить в ближайшее время.  Так же производим отсыпки улиц частного сектора отходами холодного фрезерования в Новобаварском и Холодногорском районах города.  Если конкретно по улицам, то в Холодногорском районе уже произведёна отсыпка улиц Афанасьевской, улиц Дмитрия Вишневецкого, прилегающих улиц.  В Новобаварском районе это улицы Михайловская, Красная аллея и соседние к этим улицы».

Тэги:  ремонт дорог, харьков
 
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