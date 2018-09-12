Харьковские дорожники ремонтируют улицу Железнодорожную (ФОТО)

Участок от Даниловского путепровода до улицы Лесной сегодня не проезжий для автовладельцев.
Улица Железнодорожная, Холодногорский район. На участке работают дорожники. За последние годы покрытие износилось почти полностью, сетуют местные старожилы.
Юрий, житель дома по улице Железнодорожной:
«Сложности были - это постоянный ремонт автомобиля, потому что разбивается ходовая. Постоянно после ливней смывало всё, что возможно. А само покрытие было ?! Так временами. Частями. Там было, там не было. В основном не было покрытия, канавы были большие. Кое-где и по колено были канавы. Сейчас, конечно, шикарно получается. Геннадий Адольфович, огромное спасибо, что такой красивый город нам сделал. Он очень хороший хозяйственник. Не было раньше где отдохнуть, с детьми. Не было куда пойти, дороги не было. А сейчас всё отлично у нас».
И здесь за помощью в ремонте люди обратились лично к мэру Геннадию Кернесу на одном из его последних приемов. Говорят, реакция была положительная и практически мгновенная - обновление дороги началось через несколько дней.
Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:
«При обследовании было принято решение о проведении текущего ремонта участка площадью 1800 квадратных метров. Понадобится сюда 300 тонн асфальтобетона. Сегодня укладываем нижний выравнивающий слой, и сегодня же уложим верхний слой дорожного покрытия».
То есть, уже с завтрашнего дня, добавляет Андрей Ришко.
Обо всех проблемах с покрытием, которые беспокоили людей годами, можно будет забыть надолго. Дорожники от себя гарантируют качество выполненных работ.
Андрей Ришко, мастер КП «Дорремстрой»:
«Предстоит улица Чередниченковская - капитальный ремонт, там 6000 квадратных метров дороги. Планируем приступить в ближайшее время. Так же производим отсыпки улиц частного сектора отходами холодного фрезерования в Новобаварском и Холодногорском районах города. Если конкретно по улицам, то в Холодногорском районе уже произведёна отсыпка улиц Афанасьевской, улиц Дмитрия Вишневецкого, прилегающих улиц. В Новобаварском районе это улицы Михайловская, Красная аллея и соседние к этим улицы».
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
влажн.:
давл.:
ветер: