Главная Новости ЖКХ Дворники и озеленители благоустраивают дворы Харькова (ФОТО)
12.09.2018  19:59   

Дворники и озеленители благоустраивают дворы Харькова (ФОТО)

Харьковским коммунальщикам удается делать их по-настоящему домашними и цветущими.


//dozor.kharkov.ua

Это небольшой, но достаточно уютный двор восьмого дома по улице Каразина, что в Киевском районе.  Таким он стал после работы дворников и озеленителей.  Местные жители говорят, что видели как поэтапно соседние дворы получают вторую жизнь.  В этом году благоустройство пришло и на их придомовую территорию.  Радуются и добавляют, теперь есть с чем сравнивать.

 Владимир, житель дома по улице Каразина, 8:

"До этого благоустройства двор был - сплошная лужа, от 1 до 3 подъезда. И, соответсвенно, грязь. Т.е. выносить мусор надо было в резиновых сапогах идти. Но благодаря вмешательству Геннадия Адольфовича двор преобразился. И подъезды отремонтировали и двор преобразился, удивительным образом преобразился. То, что заасфальтировали это одно, а то, что разбили цветники и газоны, полисадники - это вообще чудо, которое радует глаз. А детская площадка - это филиал детского садика у нас, здесь по вечерам ходят дети со всего микрорайона играются".

Зеленые газоны вокруг, большая цветочная клумба, зона отдыха, сказочные персонажи и картина на заборе.  Работы по комплексному благоустройству коммунальщики начали весной.  Ежедневно поддерживают сделанное, то, во что вложили душу.

Варвара Витяжкова, мастер участка №2 филиала КП "Харьковблагоустройство" Киевского района:

"Кронирование деревьев - 15 штук, вырубка порослей - 40 штук. Подрезка кустарника. Завоз земли - 24 куба. Установка сегментов и оформление клумбы. Посев газонной травы был произведён. Высадка однолетних цветов - 5 200, многолетних - 90 штук высадили. (СК) Жильцы очень довольны, выход и благодарят коллектив весь".

 Владимир, житель дома по улице Каразина, 8:

"Видно, что поступательно, планово Харьков преображается. И не удивительно, что Харьков занимает одно из лидирующих мест в Украине по созданию комфортных условий для горожан. И это благодаря Геннадию Адольфовичу, его системной работе и работе его команды".

Тэги:  обустройство, озеленение, харьков
 
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