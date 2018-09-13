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13.09.2018  08:21   

Где в Харькове не будет воды 13 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


//vodokanal.kharkov.ua/news/6345

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 53 (п. №3, стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Киевский район:

пер. Остроградский (ч/с), ул. Омская (ч/с), ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 15-б (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 30-а (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 13.09.18 г.; ул. Звенигородская (ч/с), ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 148-в (п. №5,11, стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 17:00 13.09.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3) до 20:00 13.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк) до 17:00 13.09.18 г.; ул. Коломенская, 27 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №2, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №4, стояк) до 20:00 13.09.18 г.

Источник:   КП водоканал
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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