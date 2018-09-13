13.09.2018 16:46

Дорожники ремонтируют покрытие по улице Генерала Удовиченко (ФОТО)

Коммунальщики проходят тщательно, несколько раз, оставляя после себя метр за метром нового покрытия.



//dozor.kharkov.ua

Улица генерала Удовиченко. Сегодня участок дороги длиной почти километр от улицы Леся Сердюка до улицы Колосистая закрыт для движения. Дорожники ремонтируют дорожную артерию. В течение дня коммунальщики планируют устелиты около 700 тонн асфальтобетона.



Алексей Задорожный, инженер КП "Дорремстрой"



"Данная дорога разгружает движение по Салтовке, облегчая движение на перекрёстке Героев Труда и Академика Павлова, там где много базаров. И чтобы этот участок объехать люди едут через Даниловку через этот участок дороги с выездом на окружную. Чтобы быстрее и удобнее доехать. На этом участке длительное время не производился ремонт поэтому появилось много выбоин, ям, разрушений асфальто-бетонного покрытия. Было принято решение о частичном перекрытии под текущий ремонт проезжей части. (СК) Ранее мы заасфальтировали участок по улице Сидора Ковпака, протяжённость километр."



С просьбой о ремонте улицы жители Даниловки обратились к городскому голове Геннадию Кернесу во время личного приема мэра. И это не единственная дорожная артерия, которая в этом году будет еще обновлена ​​в Киевском районе. Коммунальщики делятся своими ближайшими планами.



Алексей Задорожный, инженер КП "Дорремстрой"



"Планируем текущий ремонт моста Даниловского. Там уже выполнено фрезерование проезжей части. Там приблизительно площадь 650 квадратных метров, которые на время ремонта будут закрыты. В дальнейшем планируется текущий ремонт тротуара по улице Шевченко. Будет так же выполнятся ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по улице Гацева, 7 и Гацева, 7-Б. Планируется провести ремонт тротуара по улице Вальтера."