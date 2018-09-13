13.09.2018 17:45

Коммунальщики прокомментировали причину повышения цены на вывоз мусора

Через несколько дней «Харьков-Экоресурс» почти вполовину поднимет стоимость услуг по вывозу мусора из частного сектора. Ситуацию с тарифом прокомментировал директор предприятия.



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Четверг - день вывоза твердых бытовых отходов. Харьковские коммунальщики продолжают по графику вывозить мусор из частного сектора.

К сожалению, водители отмечают неаккуратность ряда хозяев, не желающих убирать возле своих дворов и оплачивать вывоз мусора. Прибывающие на улицы машины убирают пакеты с отходами исключительно у домов добросовестных плательщиков

«Не убираем только у тех, кто не записан. У нас есть ведомости, кто оплачивает, кто не оплачивает», - объясняет ситуацию нашему корреспонденту водитель мусоровоза.

В зависимости от района города, спецмашины выезжают на улицы частного сектора один-два раза в неделю.

Пока хозяева в частном секторе ежемесячно оплачивают 14 гривен 45 копеек – за каждого жителя домовладения. Но, уже в конце сентября, объясняют в «Харьков-Экоресурсе», тариф на вывоз мусора возрастет до 22 гривен 30 копеек.

Директор ТОВ «Харьков-Экоресурс» Петр Бондаренко поясняет подорожание тем, что, к примеру, в старом тарифе стоимость дизельного топлива составляла порядка 22 гривен, а в новом тарифе стоимость дизельного топлива заложена на уровне 26 гривен 90 копеек. Однако потребители могут заметить, что тариф должен вступить в силу 20 сентября этого года, а стоимость дизельного топлива на сегодняшний день уже перевалила отметку 29 гривен 25 копеек. То есть, предприятие все равно несет повышенные затраты, что влечет за собой убытки в связи с резким скачком цен на топливо, ГСМ и запасные части.

На сегодняшний день в Харькове насчитывается 57 тысяч частных домовладений, в которых проживают 170 тысяч человек. Наибольшее количество частных домов в Октябрьском, Червонозаводском и Киевском районах города. Для того, чтобы обеспечить своевременный вывоз мусора, ежедневно в рейсы выходят 30 спецмашин.

«Это и мусоровозы с задней загрузкой, это мусоровозы и с боковой загрузкой, это и кузов-контейнеры для вывоза «лодок», это и самосвальная техника, и тракторы для дробления. Технопарк последний раз обновлялась чуть более месяца назад. В декабре прошлого года также была закуплена техника за собственные средства предприятия, что тоже внесло свою лепту в повышение тарифа. На данный момент, при условии соблюдения графика вывоза бытовых отходов, техники хватает в полном объеме для качественного предоставления услуги», - резюмирует Петр Бондаренко.

А чтобы жители частного сектора не создавали у своих домов свалки из крупногабаритных отходов, предприятие призывает относить такой мусор в специальные контейнеры-лодки, которые размещены во всех микрорайонах Харькова.