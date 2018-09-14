Где в Харькове не будет воды 14 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 8:00).
Индустриальный район:
ул. Роганская, 130/1, 130/3 до 17:00 14.09.18 г., пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 21/138 (п. №1), ул. Душкина (Тухачевского), 20 (п. №2) до 20:00 14.09.18 г.
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 95 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.18 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14.09.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №3, спаренный стояк), пр. Гагарина, 310 (п. №1) до 20:00 14.09.18 г.
Слободской район:
ул. Плехановская, 119, 121, пр. Московский, 122 до 17:00 14.09.18 г., пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №11, стояк) до 20:00 14.09.18 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2) до 20:00 14.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 48(п. №1, стояк) до 17:00 14.09.18 г.; ул. Деревянко, 48, 52 до 17:00 14.09.18 г.; ул. Новгородская, 20, ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк) до 20:00 14.09.18 г.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: