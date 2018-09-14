14.09.2018 19:50

Первый вице - мэр Игорь Терехов проинспектировал магистрали «ХТС», на которых ведется замена труб

Перебоев с поставками труб для замены на магистралях Харьковских тепловых сетей нет, все работы идут в соответствии с графиком. Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов во время осмотра основных объектов, где продолжается замена трубопровода в рамках подготовки города к зиме.



city.kharkov.ua

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

"Работы ведутся в согласовании с графиком, который был представлен "ХТС". Могу сказать, что я удовлетворен сейчас то работой, темы темпами, которыми ведутся работы. Прежде всего, это улица Шатиловская, это магистраль, которая связывает нагорные районы - это Киевский район, Шевченковский район, очень важная магистраль, диаметр этой магистрали тысяча. Очень серьезная труба, очень серьезная теплоизоляция, которая применена на этой трубе. Хочу вам сказать, что такой трубы в городе Харькове еще никогда не было. Это впервые мы за всю историю города Харькова применяют такую трубу".

Там, на Шатиловском, были определенные сложности, ведь над магистрали были размещены гаражи. Сейчас идет их демонтаж, потому что были достигнуты договоренности с их владельцам. И работы по перекладке там ведутся.

Сергей Андреев, генеральный директор КП "ХТС":

"Практически каждый день завозится труба. Мы будем реконструировать в этот период, до пуска там осталось месяц-полтора, за это время будем реконструировать больше 7 километров магистральных сетей. Начиная от тысячного диаметра, которые мы видели на Шатиловке и заканчивая четырехсотым. То есть это магистрали. Такого объема за 15 лет моей работы не было".

Еще одно из основных мест перекладки - это магистраль по улице Валентиновской. Протяженность трубы, которую должны заменить, составляет 730 погонных метров. Эта трасса является кольцевой перемычкой, позволяет создавать резервирование для потребителей в различные периоды года.

Также первый вице-мэр Игорь Терехов осмотрел ход работ на 94-й магистрали в Немышлянская районе. Это именно та, которая в прошлом отопительном сезоне озадачила, ведь происходили порывы.

А потому решением Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 94 магистраль должны заменить полностью, ее общая протяженность 1700 метров.

Сейчас работы ведутся на двух основных участках. Средства на все эти работы есть.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

"Харьковский городской совет, бюджет города Харькова, постоянно оказывает поддержку, финансовую поддержку "Харьковским тепловыми сетям". Мы прекрасно понимаем, что это зона и нашей ответственности, и ответственности "ХТС" и понимаем, что мы должны полностью город Харьков подготовить к отопительному сезону, чтоб практически без проблем его пройти".

Именно поэтому, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, были выделены средства для "ХТС", которые перечислили для ТЭЦ-5 с целью получения номинации по газу на отопительный сезон.

Также планируется дополнительное выделение средств для теплосетей, для оплаты электроэнергии и продолжения подготовки сетей к отопительному сезону. В целом же тот объем работ, который запланирован городскими властями на этот год, и который сейчас выполняется, а также то финансирование, которое выделяет город коммунальному предприятию "Харьковские тепловые сети" для обеспечения выполнения всех работ в срок, чтобы люди могли получить тепло в своих домах.