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15.09.2018  13:04   

В Харькове продолжается ремонт подъездов (ФОТО)

Жители дома не скрывают своих положительных эмоций от работы коммунальщиков, находящейся в завершающей стадии.


//dozor.kharkov.ua/
Один из подъездов пятиэтажки по улице Мало-Гончаровская, 1 в Новобаварском районе.  Внутри все выглядит так, будто дом только что сдали в эксплуатацию.  
 
Вокруг чистота, свежепокрашенные стены, перила и белоснежный потолок.  Жители дома не скрывают своих эмоций от работ коммунальщиков, которые находятся уже на завершающей стадии.
 
Наталья, жительница дома по ул.  Мало-Гончаровская, 1:
 
«Никогда у нас такого ремонта не было за всю нашу жизнь здесь. Поэтому очень неожиданно, очень приятно.  Работой мастеров мы очень довольны. Работают до поздна.  Не к чему придраться, как говорится».
 
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
 
«В 2018 году в Новобаварском районе запланировано в текущем ремонте 122 подъезда.  Работы в 93 подъезде уже выполнены, что составляет 76% от выполнения.  Сейчас в работе 13 подъездов, на этих объектах уже остались мелкие работы, устраняются какие-то замечания.  По графику все ремонтные работы планируем закончить».
 
Работы по ремонту подъездов в этом же доме стартовали, как только в мэрию поступила фотожалоба от местных жителей.  Они показали условия, в которых живут, прикрепили фотографии.  Комиссия обследовала объект и через несколько дней началось его обновление.  Старожил дома Наталья, добавляет, люди верили и не сомневались, что их услышат.  Зная, что мэр Геннадий Кернес лично просматривает все проблемные вопросы, которые волнуют харьковчан.  А над их решением работает одна большая команда.
 
Наталья, жительница дома по ул.  Мало-Гончаровская, 1:
 
«Вот сейчас можно гордиться нашим городом. Я, как женщина, всегда обращаю внимание на эстетику - цветы, клумбы, фонтаны и так далее.  Это очень приятно.  И посмотрите, у многих моих знакомых сделали ремонты в подъезде.  Такого не было никогда. А что нужно ещё для города, город - это большое хозяйство, поэтому ему и нужен мудрый руководитель, сильный, умный.  Я думаю, что наш мэр таковым и является.  Поэтому здоровья ему и сил, мы ему очень признательны и благодарны.  Надеемся, что дальше будет ещё лучше и лучше».

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Тэги:  ремонт подъездов, коммунальшики, харьков
 
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