15.09.2018 13:04

В Харькове продолжается ремонт подъездов (ФОТО)

Жители дома не скрывают своих положительных эмоций от работы коммунальщиков, находящейся в завершающей стадии.



//dozor.kharkov.ua/

Один из подъездов пятиэтажки по улице Мало-Гончаровская, 1 в Новобаварском районе. Внутри все выглядит так, будто дом только что сдали в эксплуатацию.

Вокруг чистота, свежепокрашенные стены, перила и белоснежный потолок. Жители дома не скрывают своих эмоций от работ коммунальщиков, которые находятся уже на завершающей стадии.

Наталья, жительница дома по ул. Мало-Гончаровская, 1:

«Никогда у нас такого ремонта не было за всю нашу жизнь здесь. Поэтому очень неожиданно, очень приятно. Работой мастеров мы очень довольны. Работают до поздна. Не к чему придраться, как говорится».

Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:

«В 2018 году в Новобаварском районе запланировано в текущем ремонте 122 подъезда. Работы в 93 подъезде уже выполнены, что составляет 76% от выполнения. Сейчас в работе 13 подъездов, на этих объектах уже остались мелкие работы, устраняются какие-то замечания. По графику все ремонтные работы планируем закончить».

Работы по ремонту подъездов в этом же доме стартовали, как только в мэрию поступила фотожалоба от местных жителей. Они показали условия, в которых живут, прикрепили фотографии. Комиссия обследовала объект и через несколько дней началось его обновление. Старожил дома Наталья, добавляет, люди верили и не сомневались, что их услышат. Зная, что мэр Геннадий Кернес лично просматривает все проблемные вопросы, которые волнуют харьковчан. А над их решением работает одна большая команда.

Наталья, жительница дома по ул. Мало-Гончаровская, 1:

«Вот сейчас можно гордиться нашим городом. Я, как женщина, всегда обращаю внимание на эстетику - цветы, клумбы, фонтаны и так далее. Это очень приятно. И посмотрите, у многих моих знакомых сделали ремонты в подъезде. Такого не было никогда. А что нужно ещё для города, город - это большое хозяйство, поэтому ему и нужен мудрый руководитель, сильный, умный. Я думаю, что наш мэр таковым и является. Поэтому здоровья ему и сил, мы ему очень признательны и благодарны. Надеемся, что дальше будет ещё лучше и лучше».