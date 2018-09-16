16.09.2018 09:17

Заключены первые договора купли-продажи с собственниками квартир, находящихся в районе строительства метро

Оценка имущества проводилась специалистами, которые были отобраны на конкурсной основе фондом госимущества.



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Харьковский городской совет начал заключать первые сделки купли-продажи с собственниками квартир, находящихся на территории строительства будущего метрополитена. Директор Департамента регистрации отметил, что оценка имущества проводилась специалистами, которые были отобраны на конкурсной основе фондом госимущества.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации

«Методология оценки такова, что помимо рыночной стоимости самого объекта, который выкупается для этих целей, применен коэффициент компенсации в связи с принудительным выкупом, который увеличил рыночную стоимость этого объекта. Также оценка учитывает инфляцию. Кроме того, она учитывает все расходы собственников, которые возникнут с такой продажей. Это расходы, связанные с риэлтором, нотариусом, налогами, связанными с будущей покупкой такого объекта. Это расходы на переезд. В том числе, выкупная стоимость включает налогообложение по тем сделкам, которые проходят сейчас.»

Уже с пятью владельцами квартир были заключены соответствующие соглашения.

Александр Марченко с женой - одни из них. Их дом находится на проспекте Гагарина 160/2, где уже скоро будут строить станции метро.

Александр Марченко

«Оценили наше жилье. Оценили, я считаю, неплохо. Если бы мы продавали свое жилье, мы бы за эти деньги его не продали. Очень хорошо и доброжелательно к нам относятся и идут на встречу, по всем вопросам помогают. Мы пока довольны и никаких претензий у нас к Мэрии. Сегодня мне предлагали уже транспортом переезжать, перевозить. Я думаю, будет все решаться и будет все нормально.

«Работа идет по плану», - добавил директор Департамента регистрации Олег Дробот и отметил, что в целом владельцы квартир относятся с пониманием к строительству метрополитена, и Харьковский городской совет всегда идет им навстречу.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации

«Мы работаем с собственниками, отвечаем на их вопросы, которые возникают. Также я хотел отметить, что мы договорились о том, что еще ближайшие полгода собственники могут жить в своих квартирах, до 1 апреля следующего года для того, чтоб за это время подыскать себе новое жилье, суметь его приобрести и осуществить переезд в эти новые объекты жилья»