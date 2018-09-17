Где в Харькове не будет воды 17 сентября. Список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9 (п. №4) до 17:00 17.09.18 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №1, стояк). ул. Короленко, 18 (п. №1) ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Пушкинская, 3 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 17.09.18 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 62 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 17.09.18 г.
Немышлянский район:
пер. Пятигорский, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25 до 17:00 17.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Подсолнечная (ч/с), въезд Подсолнечный (ч/с), пер. Подсолнечный (ч/с), пер. Ушинского (ч/с), ул. Ушинского (ч/с), проезд Майский (ч/с), ул. Конопляная (ч/с), пер. Конопляный (ч/с), проезд Конопляный (ч/с), ул. Джутовая (ч/с), ул. Тимирязева, 28 (п. №2,4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 57/59 (п. №1, стояк) до 20:00 17.09.18 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 17.09.18 г.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 10/24 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 228 (п. №1, стояк) до 20:00 17.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №4, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.09.18 г.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
влажн.:
давл.:
ветер: