В Харькове продолжается кампания по демонтажу незаконно размещенных объектов (ФОТО)

Причина - отсутствие разрешительных документов.
Улица Космическая, 21. Здесь работала летняя площадка кафе. Теперь здесь работают строители, которые демонтируют деревянную постройку. Причина - отсутствие разрешительных документов.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"На данный объект вывешивалось в июле этого года предписание с требованием демонтировать добровольно. Эти требования собственниками были проигнорированы. В связи с этим исполнительным комитетом Харьковского городского совета принято решение о принудительном демонтаже указанной летней площадки."
В целом же, отмечает Евгений Михайлов, все временные сооружения, к которым относятся и летние площадки, не имеющие соответствующего пакета разрешительных документов, не имеют устанавливаться и работать. Владельцам таких объектов работники отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений, вручают предписание на добровольный демонтаж и приведение в соответствие всех необходимых бумаг. Если реакции со стороны владельца нет - сооружение убирают.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"Всего уже на данный момент исполнительными комитетом Харьковского городского совета принято решений об освобождении территории города Харькова от около 1300 самовольно размещенных объектов. В этом списке так же присутствует большое количество летних площадок."
В течение двух лет демонтировано 260 объектов. Только в этом году убрали 73 незаконно размещенных сооружения, 11 из которых - в Шевченковском районе.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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