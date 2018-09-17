17.09.2018 15:46

В Харькове продолжается кампания по демонтажу незаконно размещенных объектов (ФОТО)

Причина - отсутствие разрешительных документов.



//dozor.kharkov.ua

Улица Космическая, 21. Здесь работала летняя площадка кафе. Теперь здесь работают строители, которые демонтируют деревянную постройку. Причина - отсутствие разрешительных документов.



Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений



"На данный объект вывешивалось в июле этого года предписание с требованием демонтировать добровольно. Эти требования собственниками были проигнорированы. В связи с этим исполнительным комитетом Харьковского городского совета принято решение о принудительном демонтаже указанной летней площадки."



В целом же, отмечает Евгений Михайлов, все временные сооружения, к которым относятся и летние площадки, не имеющие соответствующего пакета разрешительных документов, не имеют устанавливаться и работать. Владельцам таких объектов работники отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений, вручают предписание на добровольный демонтаж и приведение в соответствие всех необходимых бумаг. Если реакции со стороны владельца нет - сооружение убирают.



Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений



"Всего уже на данный момент исполнительными комитетом Харьковского городского совета принято решений об освобождении территории города Харькова от около 1300 самовольно размещенных объектов. В этом списке так же присутствует большое количество летних площадок."



В течение двух лет демонтировано 260 объектов. Только в этом году убрали 73 незаконно размещенных сооружения, 11 из которых - в Шевченковском районе.