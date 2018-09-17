17.09.2018 18:37

По улице Ромена Ролана дорожники ремонтируют тротуары (ФОТО)

Ровный, с качественным покрытием и удобный для колясочников. Таким будет тротуар по улице Ромена Ролана, что в Шевченковском районе.



//dozor.kharkov.ua

Сейчас этим занимается бригада дорожников. Покрытие на пешеходной зоне, на участке от улицы Клочковской до проспекта Науки, пришло в негодность. С просьбой о ремонте люди обратились в мэрию, к мэрe Геннади. Кернесe. После обследования объекта специалистами было

Сергей Явтушенко, мастер

«На данный момент заменено 230 метров погонного бордюра. Были выполнены работы по демонтажу, по отсыпке основания. Отсыпка была щебёнкой, сверху было клинцевание гранотсева. На сегодня происходит укладка асфальта. Будет уложено 230 квадратных метров асфальта.»

«Всего», - добавляет Сергей Явтушенко, - «во время проведения капремонта будет заасфальтировано около 1500 погонных метров тротуаров по улице Ромена Роллана.»

Качество дорожники гарантируют на ближайшие 5 -10 лет.

Сергей Явтушенко, мастер

«В данный момент мы заканчиваем объекты по адресам: проспект Победы, 68, 68-А и 68-Б. Там был произведён капитальный ремонт внутриквартальной дороги с объёмами по 68-м дома - 830 квадратных метров, по 68-А - 645 метров квадратных и по 68-Б - 230 квадратных метров дороги. В планах на ближайшее время - ремонт внутриквартальных дорог по адресу проспект Победы, 75 и 76.»