Где в Харькове не будет воды 18 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк) до 17:00 18.09.18 г.; пос. Лесной (ч/с) до 18:00 18.09.18 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 6, 8, пер. 2-й Лесопарковский, 6, 7, 8, 10, ул. Лермонтовская, 38 (п. №1, стояк), ул. Воробьева, 9 (п. №2), ул. Пушкинская, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 18.09.18 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 62 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 18.09.18 г.
Немышлянский район:
пер. Пятигорский, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, ул. Академика Филиппова, 42, ул. Маршала Рыбалко, 11, Салтовское шоссе, 246 до 17:00 18.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №4, стояк), ул. Свинаренко, 1 (п. №2, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 18.09.18 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 18.09.18 г.
Холодногорский район:
ул. Верхнегиевская (ч/с), пер. Варшавский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с), пер. Валковский (ч/с), пер. Пушкаревский (ул. Селявкина) (ч/с), ул. Новый Быт, 39 (стояк) до 20:00 18.09.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 65-б до 17:00 18.09.18 г.; пр. Людвига Свободы, 40, 40-а, 40-б, пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3,2, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 15-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-в (п. №1) до 20:00 18.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19.09.18 г.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
влажн.:
давл.:
ветер: