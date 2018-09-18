18.09.2018 17:19

В Слободском районе демонтировали летнюю площадку (ФОТО)

Действия законны, ибо она была установлена ​​незаконно.



//dozor.kharkov.ua

Летние площадки, которые размещены без соответствующих на то разрешительных документов попадают под демонтаж.

В Харькове продолжается кампания по освобождению территории города от незаконно размещенных сооружений. Пристройка в Слободском районе по проспекту Петра Григоренко, 20 одна из тех, которую демонтируют.



Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений



"Указанная летняя площадка была увеличена в прошлом году более чем в два раза, чем и была занята территория города Харькова, самовольно, собственниками указанного заведения. Собственникам неоднократно сообщалось о необходимости оформить нужные документы для законной деятельности".



"Владельцам",- говорит заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Евгений Михайлов, - "вручали предписание, а также неоднократно предупреждали об отсутствии разрешительных документов, но реакции не было".

Поэтому сейчас эту пристройку и демонтируют. Владельцы не препятствуют рабочим, разбирающим площадку.



Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений



"Осуществляется демонтаж на основании решения исполнительном комитета Харьковского горсовета, то есть на законных основаниях. На данный момент в этом году демонтировано 74 объекта, в том числе в Слободском районе это 7-й объект".



В отделе контроля за размещением МАФов и временных сооружений отмечают, что уже сейчас решение исполкома Харьковского городского совета принято по тысяче тремстам объектам, которые не имеют полного пакета разрешительных документов.