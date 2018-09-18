В Слободском районе демонтировали летнюю площадку (ФОТО)

Действия законны, ибо она была установлена незаконно.
Летние площадки, которые размещены без соответствующих на то разрешительных документов попадают под демонтаж.
В Харькове продолжается кампания по освобождению территории города от незаконно размещенных сооружений. Пристройка в Слободском районе по проспекту Петра Григоренко, 20 одна из тех, которую демонтируют.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"Указанная летняя площадка была увеличена в прошлом году более чем в два раза, чем и была занята территория города Харькова, самовольно, собственниками указанного заведения. Собственникам неоднократно сообщалось о необходимости оформить нужные документы для законной деятельности".
"Владельцам",- говорит заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Евгений Михайлов, - "вручали предписание, а также неоднократно предупреждали об отсутствии разрешительных документов, но реакции не было".
Поэтому сейчас эту пристройку и демонтируют. Владельцы не препятствуют рабочим, разбирающим площадку.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"Осуществляется демонтаж на основании решения исполнительном комитета Харьковского горсовета, то есть на законных основаниях. На данный момент в этом году демонтировано 74 объекта, в том числе в Слободском районе это 7-й объект".
В отделе контроля за размещением МАФов и временных сооружений отмечают, что уже сейчас решение исполкома Харьковского городского совета принято по тысяче тремстам объектам, которые не имеют полного пакета разрешительных документов.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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