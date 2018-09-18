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18.09.2018  17:19   

В Слободском районе демонтировали летнюю площадку (ФОТО)

Действия законны, ибо она была установлена ​​незаконно.


//dozor.kharkov.ua

Летние площадки, которые размещены без соответствующих на то разрешительных документов попадают под демонтаж. 

В Харькове продолжается кампания по освобождению территории города от незаконно размещенных сооружений.  Пристройка в Слободском районе по проспекту Петра Григоренко, 20 одна из тех, которую демонтируют.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений

"Указанная летняя площадка была увеличена в прошлом году более чем в два раза, чем и была занята территория города Харькова, самовольно, собственниками указанного заведения.  Собственникам неоднократно сообщалось о необходимости оформить нужные документы для законной деятельности".

"Владельцам",- говорит заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Евгений Михайлов, - "вручали предписание, а также неоднократно предупреждали об отсутствии разрешительных документов, но реакции не было". 

Поэтому сейчас эту пристройку и демонтируют.  Владельцы не препятствуют рабочим, разбирающим площадку.

 Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений

"Осуществляется демонтаж на основании решения исполнительном комитета Харьковского горсовета, то есть на законных основаниях.  На данный момент в этом году демонтировано 74 объекта, в том числе в Слободском районе это 7-й объект".

В отделе контроля за размещением МАФов и временных сооружений отмечают, что уже сейчас решение исполкома Харьковского городского совета принято по тысяче тремстам объектам, которые не имеют полного пакета разрешительных документов.

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Тэги:  мафы, демонтаж, харьков
 
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