Главная Новости ЖКХ Коммунальщики устраняют аварийную ситуацию в общежитии по Целиноградской, 42 (ФОТО)
18.09.2018  18:19   

Коммунальщики устраняют аварийную ситуацию в общежитии по Целиноградской, 42 (ФОТО)

Это одно из зданий, построенных в 60-е годы прошлого столетия и переданных в собственность города.


//dozor.kharkov.ua

С торцов здания начали выпадать кирпичи.  Аварийная ситуация наглядна.  Жители пятиэтажки обратились за помощью в мэрию, написали коллективное обращение.  Специалисты, обследовав объект, вынесли свой вердикт.

 Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«Это общежитие коридорного типа. В торце каждого этажа располагаются душевые, санузлы.  К сожалению, в виду длительной эксплуатации, пришли в негодность трубы канализации и водопровода, краны не держат.  В результате заливаются помещения, влага начала проступать на наружные стены. И в процессе осенне-зимнего и весеннего периода - разморожение и разрушение стен очень значительное. Всё это могло привести к катастрофической, аварийной, ситуации».

Первое, что сделали коммунальщики, добавляет Александр Бондаренко, начали работы по перекладке кирпичной кладки и укреплению стены.  Этим сейчас и занимается одна из бригад строителей.  Другая работает внутри.

 Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«Параллельно заходим во все санитарно-технические помещения на всех этажах. Срываем пол, делаем гидроизоляцию, восстанавливаем все трубопроводы, укладываем плитку на пол и частично на стены.  Т.е. ликвидируем аварийную ситуацию, чтоб люди могли спокойно пользоваться и здание не разрушалось.  В этом году нашему предприятию было поручено 5 объектов такого аварийного характера.  Где реально было возможно обрушение перекрытий, разрушение стен. Вот это пятый объект, которые мы заканчиваем. Конец года, мы с планами справляемся».

Завершить работы на этом объекте коммунальщики планируют в ближайшие две недели. Это при условии благоприятных погодных условий.

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Тэги:  коммунальщики, ремонт общежития, харьков
 
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