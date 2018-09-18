18.09.2018 18:19

Коммунальщики устраняют аварийную ситуацию в общежитии по Целиноградской, 42 (ФОТО)

Это одно из зданий, построенных в 60-е годы прошлого столетия и переданных в собственность города.



//dozor.kharkov.ua

С торцов здания начали выпадать кирпичи. Аварийная ситуация наглядна. Жители пятиэтажки обратились за помощью в мэрию, написали коллективное обращение. Специалисты, обследовав объект, вынесли свой вердикт.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«Это общежитие коридорного типа. В торце каждого этажа располагаются душевые, санузлы. К сожалению, в виду длительной эксплуатации, пришли в негодность трубы канализации и водопровода, краны не держат. В результате заливаются помещения, влага начала проступать на наружные стены. И в процессе осенне-зимнего и весеннего периода - разморожение и разрушение стен очень значительное. Всё это могло привести к катастрофической, аварийной, ситуации».

Первое, что сделали коммунальщики, добавляет Александр Бондаренко, начали работы по перекладке кирпичной кладки и укреплению стены. Этим сейчас и занимается одна из бригад строителей. Другая работает внутри.

Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«Параллельно заходим во все санитарно-технические помещения на всех этажах. Срываем пол, делаем гидроизоляцию, восстанавливаем все трубопроводы, укладываем плитку на пол и частично на стены. Т.е. ликвидируем аварийную ситуацию, чтоб люди могли спокойно пользоваться и здание не разрушалось. В этом году нашему предприятию было поручено 5 объектов такого аварийного характера. Где реально было возможно обрушение перекрытий, разрушение стен. Вот это пятый объект, которые мы заканчиваем. Конец года, мы с планами справляемся».

Завершить работы на этом объекте коммунальщики планируют в ближайшие две недели. Это при условии благоприятных погодных условий.