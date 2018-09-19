19.09.2018 08:45

Где в Харькове не будет воды 19 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 7:00)



//vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:

пос. Лесной (ч/с) до 18:00 19.09.18 г., ул. Продольная, 1-а (п. №3), ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк) до 20:00 19.09.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 60 (стояк), ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 37-б,в,д (п. №8), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №8), 105 (п. №8), ул. Героев Труда, 60-б (п. №4, стояк) до 20:00 19.09.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 до 20:00 20.09.18 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 24-6 до 15:00 19.09.18 г.; ул. Маршала Рыбалко, 11 до 17:00 19.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.18 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 17 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 19.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 3-а,б,в, 9, пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №4), пр. Победы, 74-б (п. №5, стояк), ул. Коломенская, 25(кор. №2, п. №1) до 20:00 19.09.18 г.