Где в Харькове не будет воды 19 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 7:00)
Киевский район:
пос. Лесной (ч/с) до 18:00 19.09.18 г., ул. Продольная, 1-а (п. №3), ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк) до 20:00 19.09.18 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 60 (стояк), ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 37-б,в,д (п. №8), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №8), 105 (п. №8), ул. Героев Труда, 60-б (п. №4, стояк) до 20:00 19.09.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 до 20:00 20.09.18 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 24-6 до 15:00 19.09.18 г.; ул. Маршала Рыбалко, 11 до 17:00 19.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 19.09.18 г.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 19.09.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 3-а,б,в, 9, пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №4), пр. Победы, 74-б (п. №5, стояк), ул. Коломенская, 25(кор. №2, п. №1) до 20:00 19.09.18 г.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
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