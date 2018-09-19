19.09.2018 16:25

Харьковские ОСББ ожидает новая пошаговая карта на миллионы евро донорской помощи

Мы разработали пошаговый маршрут для работы - Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.



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Минрегион, совместно с международными партнерами из Всемирного Банка, разработал маршрутную карту для ОСМД и совладельцев многоквартирных домов по работе с Фондом энергоэффективности. В ней четко выписаны меры, которые необходимо выполнить дома для получения как финансовой, так и технической помощи от Фонда ЭЭ. А также принципы работы будущей программы по термомодернизации многоквартирных домов от Фонда. Об этом по итогам заседания Координационного совета доноров сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Для многих ОСМД, которые уже сегодня работают в Украине, это станет своеобразной маршрутной картой как в техническом направлении, так и в привлечении финансов в проекты по термомодернизации, как только Фонд энергоэффективности заработает в полную силу», - подчеркнул Геннадий Зубко. По его словам, сейчас потребность украинских многоэтажных домов в инвестициях для осуществления мероприятий энергоэффективности и утепление составляет около 40-50 миллиардов евро.

18 сентября, при участии заместителя генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарины Матерновой, состоялось заседание Координационного совета доноров, на которой был наработан план действий по запуску Фонда энергоэффективности. Участники заседания рассмотрели дальнейшую координацию работы международных партнеров и доноров по реформе энергоэффективности. Также Катарина Матернова сообщила о том, что Евросоюз готов предоставить второй финансовый транш в 54 млн евро на поддержку работы Фонда ЭЭ.