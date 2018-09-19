19.09.2018 18:16

Игорь Терехов: Мы приложили максимум усилий, чтоб Харьков нормально вошел в отопительный сезон

Сейчас к пуску тепла в Харькове полностью готова вся социальная сфера.



//dozor.kharkov.ua

Школы, детские сады, медучреждения, учреждения культуры и соцзащиты - все эти объекты готовы к отопительному сезону.

"Хорошие показатели и с жилым фондом города", - отметил первый вице-мэр Игорь Терехов на еженедельном совещании по подготовке города к зиме.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Уверен, что мы пройдем нормально, стабильно этот отопительный сезон. Почему я так говорю, почему я так уверен в этом?! Потому что очень много нашими службами сделано при подготовке, прежде всего ХТС. На 100% сегодня внутридомовые сети готовы к прохождению отопительного сезона. То есть все дома коммунальной собственности на 100% готовы к прохождению отопительного сезона".



Сейчас полным ходом ведутся работы и на так называемых транзитах и ​​ключевых тепломагистралях.

Часть работ по перекладке сетей за счет городского бюджета уже выполнены. Остаются те, где работы проводятся за средства международных банков-партнеров.

"Материалы есть, бригады сформированы, поэтому все запланированные ремонты", - подчеркнул Игорь Терехов, - "Выполняются согласно графикам".

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Мы вместе с Мировым банком вели колоссальную работу. И сегодня она находится на завершающей стадии. Все магистрали, которые мы планируем к перекладке... Это, прежде всего - 94 огромная магистраль. Это та магистраль, которая связывает наши нагорные районы, центральные районы, это та магистраль, которая идет по ул. Валентиновской, все находятся в работе. Поэтому у нас не вызывает опасений перекладка этих магистралей. Мы стабильно получаем трубу. Это труба совершенно нового поколения. Очень серьезные поставки у нас идут. И сразу с колес эта труба монтируется. И то, что касается перекладки магистралей, она будет осуществлена в срок. И к началу отопительного сезона мы полностью будем работать по обновленной магистрали".



"Ведется сейчас ремонт и на тепломагистрали по улице Шатиловской", - отметил Игорь Терехов. - "И это при том, что там есть ряд сооружений, расположенных над коммуникациями".



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Сегодня там идет перекладка магистрального трубопровода. Мы полностью достигли договоренности и разумный компромисс нашли с владельцами гаражей. Сегодня уже снесено 2 гаража. Мы смотрим насколько нужно будет сносить три гаража или они смогут оставаться на том же месте, но люди пошли нам на встречу. Мы полностью договорились обо всем. Часть затрат по переносу тех гаражей взял на себя город, часть собственники гаражей. Но хочу сказать, что люди с пониманием отнеслись, и поэтому сегодня мы полностью работаем там и ведем все работы".



Параллельно к работе в осенне-зимний период готовы уже и комунальные предприятия, отвечающие за жизнедеятельность мегаполиса. Транспортная система, дорожная инфраструктура, коммунальное хозяйство. Докупили и снегоуборочную технику. Осталось довезти несколько партий материалов.