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20.09.2018  08:18   

Где в Харькове не будет воды 20 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
ул. Большая Кольцевая, 136 (п. №1) до 18:00 20.09.18 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-б,д, ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-а,б,в до 20:00 20.09.18 г.

Киевский район: 
пос. Лесной (ч/с) до 18:00 20.09.18 г.; ул. Старошишковская, 4, 6, ул. Академика Павлова, 311 (п. №4, стояк)  до 20:00 20.09.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 29 (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №6-11), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 20.09.18 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 214/1 (п. №3, стояк) до 20:00 20.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 43 (п. №4, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №4, спаренный стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 20.09.18 г.

Слободской район: 
пр. Московский, 122 до 17:00 20.09.18 г., ул. Фонвизина, 17 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №4, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 4 (п. №2, стояк), ул. Нестерова, 3 (п. №3) до 20:00 20.09.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Мирная, 7-б, ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 48 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 50, ул. Коломенская, 25 (кор. №2, п. №1, спаренный стояк)  до 20:00 20.09.18 г.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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