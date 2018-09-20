ОСББ и кооперативы Шевченковского района запланировали мероприятия по техногенно-экологической безопасности согласно новым требованиям ГСЧС (ФОТО)

19 сентября в зале заседаний государственной администрации Шевченковского района города Харькова состоялось плановое заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством заместителя главы администрации Николая Белоцерковского.
К участию в мероприятии приглашены представители жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов Шевченковского района Харькова, а также начальник Шевченковского в г.. Харькове районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юрий Тесленко.
В ходе заседания были обсуждены вопросы обеспечения надлежащего противопожарного состояния многоквартирных жилых домов, возможности свободного подъезда специальной техники к ним, наличия первичных средств пожаротушения, исправности систем дымоудаления, обучение ответственных лиц и содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации.
С целью распространения информации о введении необходимых мер пожарной безопасности в многоквартирных домах представителям жилищных организаций спасатели вручили соответствующие памятки.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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