20.09.2018 08:40

ОСББ и кооперативы Шевченковского района запланировали мероприятия по техногенно-экологической безопасности согласно новым требованиям ГСЧС (ФОТО)

19 сентября в зале заседаний государственной администрации Шевченковского района города Харькова состоялось плановое заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством заместителя главы администрации Николая Белоцерковского.



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К участию в мероприятии приглашены представители жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов Шевченковского района Харькова, а также начальник Шевченковского в г.. Харькове районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юрий Тесленко.

В ходе заседания были обсуждены вопросы обеспечения надлежащего противопожарного состояния многоквартирных жилых домов, возможности свободного подъезда специальной техники к ним, наличия первичных средств пожаротушения, исправности систем дымоудаления, обучение ответственных лиц и содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации.

С целью распространения информации о введении необходимых мер пожарной безопасности в многоквартирных домах представителям жилищных организаций спасатели вручили соответствующие памятки.