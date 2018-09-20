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20.09.2018  12:16   

Парк Машиностроителей освобождают от незаконно размещённых объектов (ФОТО)

Владельцы небольшого кафе, расположенного недалеко от центральной аллеи зоны отдыха, решили в этом году cамовольно расшириться.


//dozor.kharkov.ua

Парк Машиностроителей, Слободской район.  Владельцы кафе обустроили крытую площадку длиной в несколько метров. Сделали все основательно, как на годы.  По крайней мере, так считали коммерсанты.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«В связи с планируемой реконструкцией парка руководством города было поручено профильным Департаментам проанализировать ситуацию по объектам, которые здесь размещаются. В связи с этим Департаментом территориального контроля в пределах собственных полномочий были обнаружены самовольно размещённые объекты. Указанная конструкция летней площадки была установлена ​​в этом году, которая и была выявлена специалистами Департамента.  Было вывешено предписание с просьбой демонтировать её собственными силами.  Собственники отказались её демонтировать, поэтому на данный момент проводится её демонтаж в принудительном порядке».

К тому же, горисполкомом принято несколько решений о демонтаже еще нескольких незаконно размещенных на территории парка объектов.  И всем владельцам предоставили время сделать это самостоятельно.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«Всего в Слободском районе на демонтаж вынесено около 200 объектов.  В этом году уже демонтировано 74 объекта.  Это уже демонтируется 8 объект в районе.  Департаментом территориального контроля продолжается работа по выявлению самовольно размещённых объектов на территории города Харькова.  Каждый день территория города Харькова освобождается минимум от 1-2 самовольно размещённых объекта».

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Тэги:  снос мафов, парк машиностроителей, харьков
 
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