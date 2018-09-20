20.09.2018 12:16

Парк Машиностроителей освобождают от незаконно размещённых объектов (ФОТО)

Владельцы небольшого кафе, расположенного недалеко от центральной аллеи зоны отдыха, решили в этом году cамовольно расшириться.



//dozor.kharkov.ua

Парк Машиностроителей, Слободской район. Владельцы кафе обустроили крытую площадку длиной в несколько метров. Сделали все основательно, как на годы. По крайней мере, так считали коммерсанты.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«В связи с планируемой реконструкцией парка руководством города было поручено профильным Департаментам проанализировать ситуацию по объектам, которые здесь размещаются. В связи с этим Департаментом территориального контроля в пределах собственных полномочий были обнаружены самовольно размещённые объекты. Указанная конструкция летней площадки была установлена ​​в этом году, которая и была выявлена специалистами Департамента. Было вывешено предписание с просьбой демонтировать её собственными силами. Собственники отказались её демонтировать, поэтому на данный момент проводится её демонтаж в принудительном порядке».

К тому же, горисполкомом принято несколько решений о демонтаже еще нескольких незаконно размещенных на территории парка объектов. И всем владельцам предоставили время сделать это самостоятельно.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«Всего в Слободском районе на демонтаж вынесено около 200 объектов. В этом году уже демонтировано 74 объекта. Это уже демонтируется 8 объект в районе. Департаментом территориального контроля продолжается работа по выявлению самовольно размещённых объектов на территории города Харькова. Каждый день территория города Харькова освобождается минимум от 1-2 самовольно размещённых объекта».