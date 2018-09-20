Парк Машиностроителей освобождают от незаконно размещённых объектов (ФОТО)

Владельцы небольшого кафе, расположенного недалеко от центральной аллеи зоны отдыха, решили в этом году cамовольно расшириться.
Парк Машиностроителей, Слободской район. Владельцы кафе обустроили крытую площадку длиной в несколько метров. Сделали все основательно, как на годы. По крайней мере, так считали коммерсанты.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:
«В связи с планируемой реконструкцией парка руководством города было поручено профильным Департаментам проанализировать ситуацию по объектам, которые здесь размещаются. В связи с этим Департаментом территориального контроля в пределах собственных полномочий были обнаружены самовольно размещённые объекты. Указанная конструкция летней площадки была установлена в этом году, которая и была выявлена специалистами Департамента. Было вывешено предписание с просьбой демонтировать её собственными силами. Собственники отказались её демонтировать, поэтому на данный момент проводится её демонтаж в принудительном порядке».
К тому же, горисполкомом принято несколько решений о демонтаже еще нескольких незаконно размещенных на территории парка объектов. И всем владельцам предоставили время сделать это самостоятельно.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:
«Всего в Слободском районе на демонтаж вынесено около 200 объектов. В этом году уже демонтировано 74 объекта. Это уже демонтируется 8 объект в районе. Департаментом территориального контроля продолжается работа по выявлению самовольно размещённых объектов на территории города Харькова. Каждый день территория города Харькова освобождается минимум от 1-2 самовольно размещённых объекта».
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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