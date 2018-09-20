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20.09.2018  12:48   

Коммунальщики ремонтируют повреждённые вандалами детские площадки (ФОТО)

Почти каждая деталь площадки расписана надписями, большинство из которых - нецензурные.


//dozor.kharkov.ua

Печально выглядит одна из популярных среди мам, бабушек и детей площадка около 95-го дома по проспекту Тракторостроителей в Московском районе.  Местные жители жалуются, что такая наскальная роспись на игровых элементах никуда не годится.

Инна, бабушка:

«Да какое отношение!  Мы этих людей не видим. Приблизительно догадываешься, кто это делает ... Они же приходят не когда светло, а, наверное, под вечер, когда стемнеет.  Вот тогда такие люди приходят и что-то пишут, выламывают.  Вон там видно досочки повыламывали.  Это же они сидят, делать нечего пишут, выламывают».

 Исправить ситуацию приехали коммунальщики, они перекрасят игровые формы и отремонтируют поврежденные детали качелей.  Констатируют, в каждом втором случае неисправностей виновные такие себе взрослые дети.

 Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРБП»:

«Чаще всего, когда мы приезжаем на адрес, мы видим, что поломка была вызвано не детьми, а какими-то взрослыми людьми.  Для них это своего рода развлечение.  Выломать ту или иную деталь детской площадки, что впоследствии приводит к травматизму детей.  И очень жаль, что эти люди не задумываются над тем, что это отражается, в первую очередь, на здоровье детей. Часто бывают такие случаи когда после установки новых элементов, мы их не навешиваем сразу, а ждём когда застынет бетон и через определённое время, когда мы уже приезжаем навешивать качели, карусели, мы этого сделать не можем.  Потому что люди их начинают расшатывать до того, как бетон застыл.  Начинают использовать качели в качестве турника. И нам это приходится всё перебетонировать и делать всё по-новой».

«В этом году», - добавляет Александр Третьяк, - «во дворах городских многоэтажек уже установлено 146 новых и современных детских площадок из 150 запланированных. И  47 спортивных из  50, что также запланированы на этот год».

Также есть данные по ремонту ранее установленных комплексов.

Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРБП»:

«Выкрасили 1470 элементов из 1600 - это 97% выполнения плана.  И по ремонту - отремонтировали 2370 элементов из 3550 - это 91% выполнения плана.  К концу октября покраску и установку детских площадок мы собираемся завершить и выполнить 100% плана.  А по ремонту немного другая ситуация.  По ремонт не бывает 100% выполнения плана, т.к.  всегда появляются аварийные заявки и нам приходится круглогодично, всесезонно ремонтировать и выезжать на аварийные случаи».

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Тэги:  коммунальщики, ремонт детских площадок, харьков
 
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