20.09.2018 15:19

В городе продолжают устанавливать тепловые счетчики и системы погодного регулирования

Эта работа проводится в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».



//dozor.kharkov.ua

Юрий Олейник, начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «ХТС»:



«Узлы учета с автоматикой погодного регулирования устанавливаются по всем районам, в разных количествах. Всего, а это контракт Мирового банка, будет установлено тысячу таких приборов из них 948 с автоматикой погодного регулирования, 52 без автоматики. Потому что рядом находятся источники тепла, где регулировка происходит на самих источниках».



Такие тепловые пункты устанавливают в домах коммунальной формы собственности, например многоэтажка по проспекту Гагарина, 46 А. Здесь продолжается процесс монтажа. Это один объект из 18, где уже идут работы, а еще в 36 подъездах запланированы. А вот дом по проспекту Гагарина, 72 имеет 13 подъездов и уже в каждом из них теплопункты полностью смонтированы и готовы к работе.



Юрий Олейник, начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «ХТС»:



«Еще устанавливается порядка в восьмистах адресах эти коренные задвижки для того, чтобы когда мы войдем в отопительный сезон эти блоки, так скажем, могли вставляться не заливая домов, не давая дискомфорт жителям. На один день отключили, вставили, то есть, чтобы монтаж мог происходить в отопительный сезон, чтобы мы не останавливали работу по монтажу данных систем».



Регулирование температуры в домах будет происходить полностью автоматически, благодаря датчикам, выводимым на улицу, которые, согласно погодным условиям, и корректируют подачу тепла.

В КП «ХТС» отмечают, что расчетная экономия составляет около 20-30 процентов. И люди должны почувствовать эту экономию в своих платежках.