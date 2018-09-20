В городе продолжают устанавливать тепловые счетчики и системы погодного регулирования

Эта работа проводится в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».
Юрий Олейник, начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «ХТС»:
«Узлы учета с автоматикой погодного регулирования устанавливаются по всем районам, в разных количествах. Всего, а это контракт Мирового банка, будет установлено тысячу таких приборов из них 948 с автоматикой погодного регулирования, 52 без автоматики. Потому что рядом находятся источники тепла, где регулировка происходит на самих источниках».
Такие тепловые пункты устанавливают в домах коммунальной формы собственности, например многоэтажка по проспекту Гагарина, 46 А. Здесь продолжается процесс монтажа. Это один объект из 18, где уже идут работы, а еще в 36 подъездах запланированы. А вот дом по проспекту Гагарина, 72 имеет 13 подъездов и уже в каждом из них теплопункты полностью смонтированы и готовы к работе.
Юрий Олейник, начальник центра контроля и учета теплопотребления КП «ХТС»:
«Еще устанавливается порядка в восьмистах адресах эти коренные задвижки для того, чтобы когда мы войдем в отопительный сезон эти блоки, так скажем, могли вставляться не заливая домов, не давая дискомфорт жителям. На один день отключили, вставили, то есть, чтобы монтаж мог происходить в отопительный сезон, чтобы мы не останавливали работу по монтажу данных систем».
Регулирование температуры в домах будет происходить полностью автоматически, благодаря датчикам, выводимым на улицу, которые, согласно погодным условиям, и корректируют подачу тепла.
В КП «ХТС» отмечают, что расчетная экономия составляет около 20-30 процентов. И люди должны почувствовать эту экономию в своих платежках.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
влажн.:
давл.:
ветер: