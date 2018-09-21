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21.09.2018  08:20   

Где в Харькове не будет воды 21 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-г до 20:00 21.09.18 г.

Новобаварский район:

пер. Метизный (ч/с) до 20:00 21.09.18 г.

Основянский район:

ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Гетманская (Ванды Василевской)  (ч/с), ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), ул. Достоевского, 2, 4, 6, 10, 10-а, въезд Достоевского, 2, 3, 3-а до 13:00 21.09.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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