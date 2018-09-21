Где в Харькове не будет воды 21 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-г до 20:00 21.09.18 г.
Новобаварский район:
пер. Метизный (ч/с) до 20:00 21.09.18 г.
Основянский район:
ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Гетманская (Ванды Василевской) (ч/с), ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), ул. Достоевского, 2, 4, 6, 10, 10-а, въезд Достоевского, 2, 3, 3-а до 13:00 21.09.18 г.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: