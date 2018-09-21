Главная Новости ЖКХ В детсаду №126 готовят к открытию 3 новых группы для 55 малышей (ФОТО)
21.09.2018  12:16   

В детсаду №126 готовят к открытию 3 новых группы для 55 малышей (ФОТО)

Сейчас в этих помещениях идут ремонтные работы по всем направлениям.


//dozor.kharkov.ua

Это детский сад под номером 126 по улице Бучмы, 36-Г.  Уже меньше чем через месяц в этих комнатах и ​​коридорах снова будет слышен шум и звонкий детский смех. В некоторых помещениях уже начинает вырисовываться картина, как все будет.  Яркие, светлые и просторные - такими станут комнаты для малышей.

 Татьяна Скобеева, заведующий детским садом №126

"В семидесятые годы открыли этот детский сад.  В девяностых он был закрыт.  Здесь была Салтовская частная школа до 2009 года. После 2009 года, к сожалению, помещение стояло пустое. В прошлом году по многочисленным просьбам родителей сессией Харьковского городского совета было принято решение об открытии этого детского сада. Решено было здесь открыть 3 группы".

Две для дошкольного возраста и одна ясельная.  "Их будут посещать",-  добавляет Татьяна Скобеева, - "55 маленьких воспитанников". 

Всего детский сад рассчитан на 12 групп. Их будут открывать постепенно. Однако это пока планы на будущее.  А первоочередные задачи - закончить ремонт, установить современное оборудование для пищеблока, завезти новые кроватки, укомплектовать комнаты развивающими уголками, игрушками и всем необходимым для досуга малышей.

На прилегающей территории для прогулок малышей установили павильоны. Впереди 3 современные игровые комплексы.  Для каждой группы отдельный, а еще спортивная площадка для занятий спортом.
 
Татьяна Скобеева, заведующий детским садом №126

"Для деток мы создаём все условия, чтоб здесь им было комфортно, удобно.  Чтобы они получали дошкольное образование на самом высоком уровне.  С современными методиками, с современным обучением. Мы постараемся сделать всё, чтоб деткам здесь было удобно и комфортно. Ждём вас с нетерпением!, - с улыбкой  сказала заведующая.

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Тэги:  ремонт, детский сад 126, харьков
 
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