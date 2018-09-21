21.09.2018 18:49

На проспекте Юбилейном, 49а демонтировали летнюю площадку (ФОТО)

Проспект Юбилейный, 49а. Именно здесь разместилась летняя площадка одного из местных кафе. Но владельцу этого заведения площади на улице показалось мало. Поэтому он решил ее расширить. Но без разрешительных на то документов.



//dozor.kharkov.ua

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«На указанный объект поступали неоднократно жалобы на горячую линию городскому голове. В связи с этим Департаментом территориального контроля была проверена законность размещения сооружения, которое находится на данном перекрестке и установлено, что площадка размещена без соответствующих документов. В связи с этим было принято решение о принудительном ее демонтаже».

В Харькове активно продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных объектов. Сначала всем владельцам незаконно установленных сооружений предоставляется определенное время, чтобы сделать это самостоятельно. В случае же нереагирования принимается решение о принудительном сносе. Так, ежедневно рабочие профильного Департамента демонтируют не менее двух сооружений.

Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений:

«Всего по Московскому району вынесено на исполком свыше 200 объектов. Сейчас демонтируют уже 14-й объект по Московскому району. До конца этого года запланировано демонтировать свыше 3 тысяч квадратных метров».

Также в профильном Департаменте просят владельцев любых объектов добросовестно относиться к расширению своей площади и своевременно оформлять все необходимые разрешительные документы.