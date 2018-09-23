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23.09.2018  08:31   

Где в Харькове не будет воды 23 сентября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


Где в Харькове не будет воды 23 сентября (адреса)

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 15 (п. №1 спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 17 (п. №Героев Труда, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 24.09.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Танкопия, 35 (п. №6, стояк) до 20:00 23.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Болгарская (ч/с), шоссе Григоровское (Комсомольское), 57, 57-а, ул. Болгарская, 14, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7, 9 до 18:00 22.09.18 г.; ул. Крылова (ч/с),  ул. Тимирязева, 28(п. №2, стояк) до 20:00 23.09.18 г.

Московский район: 
ул. Гарибальди, 3-а, 7-а, ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 29-б, 29-д, пр. Тракторостроителей, 124-а, 124-б, 126-а, 126-б, 128, 128-а, ул. Гарибальди, 1-а, 11, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32, 32-б, 34-а, 34-б, 36-а до 19:00 22.09.18 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 105 (п. №5, стояк),  ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №6, стояк) до 20:00 23.09.18 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12, пр. Героев Сталинграда, 167, 167-а, 167-б, 167-в, 167-г до 18:00 22.09.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 23.09.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Старицкого, 13, ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк),  ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (стояк),  ул. Коломенская, 25к2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23.09.18 г.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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