Где в Харькове не будет воды 24 сентября (адреса)

В некоторых домах города временно будет отсутствовать водоснабжение
Индустриальный район:
ул. Роганская, 15 (п. №1 спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 17 (п. №1, стояк) до 20:00 24.09.18 г.
Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №2, стояк) до 17:00 24.09.18 г., ул. Чернышевская, 90 (п. №5) до 18:00 24.09.18 г., ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 23.09.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), пр. Московский, 191 (п. №7, стояк) до 20:00 24.09.18 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 35 (п. №6, стояк) до 20:00 24.09.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк), ул. Крылова (ч/с) до 20:00 23.09.18 г.
Слободской район:
пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 23.09.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 до 18:00 24.09.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 24.09.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8 спаренный стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пер. Рогатинский, 19 (п. №1) до 17:00 24.09.18 г., ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Коломенская, 25к2 (п. №1 спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 50, 50-а, 50-б, 50-в, 52, 52-б, пр. Победы, 66, 66-а-р, 68 а-г до 18:00 23.09.18 г., ул. Старицкого, 13, ул. Новопрудная, 4, ул. Деревянко, 1, ул. Деревянко, 38, 40, 42, 46, 48, 54, 56, 58, пер. 23 Августа, 1, 10, ул. 23 Августа, 67, 67А, ул. Старицкого, 15 до 20:00 23.09.18 г.
Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Астрономы уже подсчитали, что с 2012 по 2044 год День осеннего равноденствия приходится: в високосные годы — на 22 сентября, а в обычные годы — на 23 сентября. Согласно Закону Японии «О национальных праздниках» в день осеннего равноденствия, который является государственным праздником, вложен и соответствующий смысл: «Уважать предков, чтить память ушедших в мир иной». В Украине в этот день празднуется сразу несколько праздников.
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давл.:
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