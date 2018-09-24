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24.09.2018  08:12   

Где в Харькове не будет воды 24 сентября (адреса)

В некоторых домах города временно будет отсутствовать водоснабжение


//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 15 (п. №1 спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 17 (п. №1, стояк) до 20:00 24.09.18 г.

Киевский район: 
ул. Натальи Ужвий, 106 (п. №2, стояк) до 17:00 24.09.18 г., ул. Чернышевская, 90 (п. №5) до 18:00 24.09.18 г., ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 23.09.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №4, стояк), пр. Московский, 191 (п. №7, стояк) до 20:00 24.09.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Танкопия, 35 (п. №6, стояк) до 20:00 24.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк),  ул. Крылова (ч/с) до 20:00 23.09.18 г.

Слободской район: 
пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 23.09.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №3, стояк),  пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 до 18:00 24.09.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 24.09.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8 спаренный стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк),  пер. Рогатинский, 19 (п. №1) до 17:00 24.09.18 г., ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк),  ул. Коломенская, 25к2 (п. №1 спаренный стояк),  пр. Людвига Свободы, 50, 50-а, 50-б, 50-в, 52, 52-б, пр. Победы, 66, 66-а-р, 68 а-г до 18:00 23.09.18 г., ул. Старицкого, 13, ул. Новопрудная, 4, ул. Деревянко, 1, ул. Деревянко, 38, 40, 42, 46, 48, 54, 56, 58, пер. 23 Августа, 1, 10, ул. 23 Августа, 67, 67А, ул. Старицкого, 15 до 20:00 23.09.18 г.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, водоканал
 
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