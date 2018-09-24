24.09.2018 10:35

Механизм «строительной амнистии» уже работает: харьковчане по упрощенной системе узаконивают свою недвижимость

Оформить документы на строительство по упрощенной системе можно в течение 10 дней, обратившись в органы государственного архитектурно с полным пакетом документов.



Механизм «строительной амнистии» уже работает: харьковчане по упрощенной системе узаконивают свою недвижимость



Об этом сказала заместитель директора Департамента ГАСК в Харьковской области Евгения Иванская во время совместного заседания коллегии и архитектурно-градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры ОГА.

«Отныне каждый, кто в свое время не смог должным образом оформить свое строительство, имеет возможность обратиться в органы государственного архитектурно и привести в соответствие документацию на свои дома и сооружения», - отметила заместитель директора - начальник отдела надзора за деятельностью уполномоченных органов по вопросам архитектуры и градостроительства Департамента Госархстройинспекции в Харьковской области Евгения Иванская.

Новый термин «строительной амнистии» начался в сентябре после вступления в силу Приказа Минрегиона от 3 июля 2018 № 158. Она имеет несколько существенных отличий от предыдущих «амнистий»:

- бессрочность действия;

- охвачено больший период строительства объектов без разрешительных документов (с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года);

- в перечень узаконивание добавились хозяйственные постройки сельскохозяйственного назначения, построенные ранее 2011 года.

По условиям «строительной амнистии» штрафные санкции к владельцам или пользователей земельных участков не применяются, а органы государственного архитектурно имеют максимум 10 рабочих дней на регистрацию декларации о готовности к эксплуатации или ее возвращения на доработку.

Кроме того, на заседании обсудили практику осуществления декларативных процедур в строительстве через электронную систему жителями Харьковской области, а также последние изменения в градостроительного законодательства. Консультации по вопросам, возникающим при заполнении заявлений для принятия объектов в эксплуатацию, предоставляются специалистами Госархстройинспекции в Центрах предоставления административных услуг, - сообщили напоследок участников мероприятия.