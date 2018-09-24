Харьковчан ожидает нововведение по тарифам за тепло

На сайте ХТС несколько месяцев, без изменений, висит призыв к публичному обсуждению нового тарифа. Но только сентябрьский приезд в Украину миссии МВФ и официальные комментарии профильных чиновников внесли разъяснения в этот вопрос.
Харьковчане будут платить за отопление круглый год. Если сейчас действует единый тариф, то уже в следующем году его разобьют на две части: абонентская плата (платить всегда, даже летом) и переменный тариф (платить только в отопительный сезон). Соответствующая методика уже разработана, однако покамест ее воспользовались всего несколько поставщиков тепла.- сообщает OBOZREVATEL. Абонплату требует МВФ и ждут в НКРЭКУ
При этом Харьковчане не будут платить больше с абонплатой, если ХТС, при введении второго тарифа, будут соблюдать постановление №377.
"При формировании двухставочного тарифа определяются планируемая полная себестоимость, расходы на покрытие потерь предприятий и планируемая прибыль от лицензированной деятельности по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии", - говорится в постановлении НКРЭКУ.
Поставщики тепла должны рассчитать цены так, чтобы сумма, которую платят за год по двум тарифам, не отличалась от той, что платят по одному тарифу. Таким образом, в зимний период расходы на отопление должны сократиться.
В то же время размер абонентской платы зависит от экономики конкретного предприятия, расходов на энергоресурсы, содержание инфраструктуры, зарплат и так далее – сообщается в комментариях главы Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко.
Однако, такие правила не до конца согласовываются с рекомендациями МВФ. Украинские власти еще в прошлом году пообещали ввести абонплату и на газ, и на отопление.
Как правильно посчитать абонплату, отмечают в НКРЭКУ, не понимают даже предприятия. После того, как методику перепишут и усовершенствуют, города начнут постепенно переходить на двухставочные тарифы, а простые украинцы – платить за тепло круглый год. Однако, скорее всего, в этом году ситуация не изменится.
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