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24.09.2018  15:28   

Два района Харькова больше суток будут сидеть без воды

С 8:00 26 сентября до 12:00 27 сентября будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов.


// vodokanal.kharkov.ua
Отключение связано с проведением планово-предупредительных работ на водопроводных сетях.
 
Воды не будет в части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским.
 
Водоснабжение в части Киевского района будет прекращено на территории, ограниченной Белгородским шоссе, Лесопарком, пос. Жуковского (в т.ч. частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территориями Сокольников и авиационного завода. Отключение также коснется поселков Малая Даниловка и Чайковка.
 
 
Телефон для справок: 712-08-40.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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