В Холодногорском районе демонтировали два киоска (ФОТО)

Эти объекты работали без разрешительных документов.
- Да вы говорите, что Не было никакого предупреждения?
- Ну вот тем киоск давали, а нам не дали.
И это все, что смогла сказать хозяйка одного из киосков, который сегодня демонтировали. Больше никаких комментариев. Но в Департаменте территориального контроля отмечают, что специалисты в случае выявления незаконно размещенного о объекта, размещают предписания на нем и если владельцы не убирают сами свой киоск, то его принудительно демонтируют. Так произошло и в Холодногорском районе, по адресу переулок 3-й Таганский 3.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"На личный прием к городскому голове обратились жители микрорайона Лысая гора с просьбой проверить законность размещение наливаек и киосков, которые находятся по указанному адресу. Департаментом территориально контроля были проведены проверочные действия, собраны материалы и установлено, что указанные киоски находятся здесь без разрешительных документов".
И по этому адресу, по крайней мере еще в июне этого года, было больше киосков. Тогда были демонтированы два МАФы, в которых, по словам местных жителей, которые обратились в горсовет, продавали водку на разлив. На этот раз это два киоска, торговавших продуктами питания. И если владельцы хотят работать и дальше, у них есть такая законная возможность.
Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений
"С июня прошлого года городским советом принято положение, на основании которого собственники временных сооружений могут заключить соответствующий договор и работать на законных основаниях. Наличие договора исключает возможность демонтажа указаненного объекта к окончания срока договора".
В общем, по Холодногорскому району под принудительный демонтаж подпадает около 120-ти объектов, которые установлены без соответствующих документов, из которых 10 уже убрали.
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