Где в Харькове не будет воды 25 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 15 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 сентября.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №6) до 17:00 25 сентября.
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 235 (п. №1) до 20:00 25 сентября.
Немышлянский район:
пр. Московский, 208 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25 сентября.
Новобаварский район:
ул. Крылова (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30 ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 25 сентября.
Основянский район:
пр. Московский, 38 (п. №2) до 20:00 25 сентября.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 185 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №4, стояк) до 20:00 25 сентября.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 25 сентября.
Шевченковский район:
пер. Рогатинский, 19 (п. №1) до 17:00 25 сентября.; ул. Деревянко, 42 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 66-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №3, стояк), ул. Коломенская, 25 (кор. №2, п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 сентября.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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