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26.09.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 26 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 26 сентября; ул. Астрономическая, 44-б (п. №2) до 20:00 26 сентября; ул. Продольная, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 27 сентября; ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а,34-в до 17:00 26 сентября; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк) до 20:00 26 сентября.

Новобаварский район: 
ул. Крылова (ч/с) до 20:00 26 сентября.ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 сентября.

Основянский район: 
пр. Московский, 2/2 (п. №8) до 20:00 26 сентября.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 8-а (стояк), проезд Садовый, 18/2 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 26 сентября.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 49 (стояк) до 20:00 26 сентября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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