Где в Харькове не будет воды 26 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 26 сентября; ул. Астрономическая, 44-б (п. №2) до 20:00 26 сентября; ул. Продольная, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 27 сентября; ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а,34-в до 17:00 26 сентября; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк) до 20:00 26 сентября.
Новобаварский район:
ул. Крылова (ч/с) до 20:00 26 сентября.ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 сентября.
Основянский район:
пр. Московский, 2/2 (п. №8) до 20:00 26 сентября.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-а (стояк), проезд Садовый, 18/2 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 26 сентября.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 49 (стояк) до 20:00 26 сентября.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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