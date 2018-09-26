26.09.2018 14:18

Игорь Терехов: Социальная сфера в Харькове на 100% готова к отопительному сезону (ФОТО)

В мэрии состоялось еженедельное совещание по подготовке к зиме.



//dozor.kharkov.ua

Все здания социальной сферы по всем районам города готовы к отопительному сезону, об этом заявил первый вице - мэр Игорь Терехов во время еженедельного совещания по подготовке к зиме, которое состоялось в мэрии с участием руководства районов Харькова, а также всех коммунальных предприятий.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы



"Социальная сфера у нас готова полностью на 100%. Сегодня идет заполнение теплоносителем. Хочу сказать, что уровень заполнения, всего по городу Харькову, порядка 70%. Есть вопросы по наполняемости систем, это касается тех домов, которые сегодня у нас питаются от тех магистральных трубопроводов, которые мы сегодня делаем и которые у нас сегодня в работе. По остальным вопросов совершенно нет".



Нет, потому что этому предшествовала работа по подготовке внутридомовых сетей, которая сейчас выполнена почти на 100 процентов. Работы же на магистралях продолжаются без остановок, речь идет о том, где обновляют трубопровод. В частности это 94 магистраль, которую по решению Харьковского городского головы заменят полностью, а также отрезок трубопровода по улице Валентиновской и Шатиловской.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы



"Все работы, которые мы запланировали на сегодняшний день, они выполнены. фактически, на 100%. А те магистральные трубопроводы, которые мы делаем за счет средств Мирового банка, они находятся в работе и до 5, максимум до 10 числа, эти магистральные трубопроводы будут сделаны и пущены в эксплуатацию с тем, чтобы начать отопительный сезон вовремя".



Что касется пуска тепла в медицинские учреждения, школы и детские сады, то первый вице - мэр Игорь Терехов отметил, что тепло в здания социальной сферы в городе Харькове всегда подают раньше, чем в жилой фонд, и этот сезон не станет исключением. Поэтому будет четкий мониторинг погодных условий и в зависимости от этого будет подаваться тепло. По всем другим службам города, подготовка к зиме идет в соответствии с графиком.