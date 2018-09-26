26.09.2018 15:48

Первый вице-мэр Игорь Терехов дал поручение коммунальщикам убрать листья с дорог, чтобы не забивались ливневки

В Харькове нельзя повторять ситуацию, которая случалась в Киеве и Львове, когда улицы городов во время ливня превратились в реки.



//dozor.kharkov.ua

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Должно быть чисто на улицах города Харькова. Поэтому я дал поручение, чтобы кроме того, что наш КП "КВБО" будет заниматься уборкой листвы, мы привлекали также организации, подрядчиков, для того, чтобы вовремя вывезти листву. Это очень важно, потому что мы хотим, чтобы наш город был красивым, цветущим, было красиво и удобно ходить и, самое главное, чтобы город был чистым".



Первый вице-мэр Игорь Терехов также добавил, что уборка опавших листьев нужна не только для красоты и удобства, но и для того, чтобы во время осенних дождей вода могла беспрепятственно попадать в ливневую канализацию, которая не будет забита листьями.

"Это важно", - отметил Игорь Терехов,- "ведь в Харькове нельзя повторять ситуацию, которая случалась в Киеве и Львове, когда улицы городов во время ливня превратились в реки".

Для этого в Первой столице уделяют большое внимание не только чистоте, но и строительству дождеприемников и колодцев. "Эту работу", - подчеркнул первый вице-мэр,- "активно проводят в этом году и продолжат в следующем, особенно в низинах и при капитальных ремонтах дорог".











