26.09.2018 16:20

На очередной насосной станции продолжаются планово-предупредительные работы

На время работ жители части Шевченковского и Киевского районов Харькова сегодня остались без водоснабжения. Ход работ прокомментировал начальник управления артезианского водопровода насосных станций комплекса «Харківводопостачання» Юрий Шандурский



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Такие неудобства, сообщают в КП «Харьковводоканал», временные и вынужденные. Они связаны с планово-предупредительными работами, проводимыми на насосной станции, обслуживающей дома этих районов. Коммунальщики ремонтируют технологическое оборудование, проводят электротехнические работы, что возможно только при остановке станции.

Восстановить подачу воды обещают уже 27.09 в четверг к полудню.

« В процессе эксплуатации запорная арматура изнашивается, поэтому в плане ремонта меняются валы, меняются, по возможности, задвижки. То есть все, что подлежит, пришло в негодность меняется на новое,» - уточняет Юрий Шандурский, начальник управления артезианского водопровода насосных станций комплекса «Харківводопостачання»

Сейчас на насосной станции работают в полном составе две бригады коммунальщиков. И работы хватает - кроме ремонта, проверяют полностью все оборудование. Эти мероприятия необходимы для усиления надежности трубопровода,- ­ сообщают сотрудники КП. Кроме основного комплекса мероприятий, по плану ремонтов по городу с начала года заменили уже 15,5 километров труб. Всего запланировано 25 километров и работы будут бесперебойно до конца года. Таких работающих насосных станций в Харькове 9.

«Это последняя станция у нас в плане-графике, последние планово-предупредительные работы. На остальных станциях по городу мы уже все закончили и они они готовы к осенне-зимнему периоду.,»- подытожил Шандурский