26.09.2018 17:55

Повысятся ли и насколько тарифы на газ, станет известно уже на этой неделе

Уже к концу недели Кабмин окончательно установить тарифы, которые будут действовать с 1 октября. Прогнозируют, что стоимость голубого топлива возрастет на 25%. Такое повышение - мера вынужденная чтобы получить очередной транш МВФ, объясняют в правительстве.



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Уже со следующего месяца цена на газ может вырасти на четверть. Более того, тарифы намерены сделать одинаковыми для населения и промышленности.

На сегодня рыночная стоимость голубого топлива составляет около 11 000 гривен за тысячу кубометров, в то время как для бытовых потребителей почти 7000. Станут ли намерения Кабмина реальностью и сколько именно с 1 октября будет стоить газ, станет известно уже на этой неделе.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности информацию о повышении подтвердили и объяснили, что это является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита МВФ. А между тем министр соцполитики отметил, что повышение тарифов на газ - это еще и давнее обещание государства и сейчас как раз пришло время ее выполнять.

«Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцать таких невыполненных обязательств, которые называют «маяками», и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности.

Если говорить о цене на газ, то этот маяк тянется с 2008 года ..., именно тогда впервые в Меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства вы сравнить внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот маяк тогда выполнен не был. Теперь пришло время платить по взятым тогда на себя долговыми обязательствами, за несбывшиеся реформы,» -прокомментировал подорожание Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Рост цены на газ, в свою очередь, автоматически приведет и к удорожанию горячей воды и отопления. И цены в платежках за коммуналку существенно подскочат. Но чиновники уверяют, что паниковать вроде не следует. В Минфине утверждают, что повышение цены на газ, не будет нести угрозы для выплат субсидий, их все равно хватит всем, кому они необходимы.