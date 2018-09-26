Повысятся ли и насколько тарифы на газ, станет известно уже на этой неделе

Уже к концу недели Кабмин окончательно установить тарифы, которые будут действовать с 1 октября. Прогнозируют, что стоимость голубого топлива возрастет на 25%. Такое повышение - мера вынужденная чтобы получить очередной транш МВФ, объясняют в правительстве.
Уже со следующего месяца цена на газ может вырасти на четверть. Более того, тарифы намерены сделать одинаковыми для населения и промышленности.
На сегодня рыночная стоимость голубого топлива составляет около 11 000 гривен за тысячу кубометров, в то время как для бытовых потребителей почти 7000. Станут ли намерения Кабмина реальностью и сколько именно с 1 октября будет стоить газ, станет известно уже на этой неделе.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности информацию о повышении подтвердили и объяснили, что это является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита МВФ. А между тем министр соцполитики отметил, что повышение тарифов на газ - это еще и давнее обещание государства и сейчас как раз пришло время ее выполнять.
«Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцать таких невыполненных обязательств, которые называют «маяками», и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности.
Если говорить о цене на газ, то этот маяк тянется с 2008 года ..., именно тогда впервые в Меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства вы сравнить внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот маяк тогда выполнен не был. Теперь пришло время платить по взятым тогда на себя долговыми обязательствами, за несбывшиеся реформы,» -прокомментировал подорожание Министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Рост цены на газ, в свою очередь, автоматически приведет и к удорожанию горячей воды и отопления. И цены в платежках за коммуналку существенно подскочат. Но чиновники уверяют, что паниковать вроде не следует. В Минфине утверждают, что повышение цены на газ, не будет нести угрозы для выплат субсидий, их все равно хватит всем, кому они необходимы.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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